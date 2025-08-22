Дъжд и гръмотевици в петък

Вятърът ще се обърне от запад-северозапад и ще се усили, най-късно в източните райони на страната, където през по-голямата част от деня ще се задържи от юг-югозапад. След обяд ще се развива купесто-дъждовна облачност и на много места от запад на изток ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд и гръмотевична дейност. Има условия и за градушки. Максималните температури ще са от 28 -31° на места в Западна България до 35 - 37° в Горнотракийската низина и Лудогорието, в София – около 29°.

По Черноморието ще бъде предимно слънчево, след обяд с временни увеличения на облачността, а привечер по северното крайбрежие ще превали и прегърми. Ще духа умерен вятър от южната четвърт. Максималните температури ще бъдат между 27° и 30°. Температурата на морската вода е 26 - 27°. Вълнението на морето ще бъде 2 - 3 бала.

В планините ще се развива купесто-дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи и гръмотевици. Има условия и за градушки. По-интензивни ще са явленията в района на Централен Балкан. Ще е ветровито с умерен, временно силен вятър от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 22°, на 2000 метра – около 16°.

През почивните дни ще има променлива облачност, над много райони намаляваща до слънчево. Вероятността за валежи е малка. Вятърът ще е от северозапад – в събота умерен, временно силен, а в неделя ще отслабне. Температурите ще се понижат и в неделя максималните ще бъдат между 25° и 30°.

През първите дни от новата седмица ще бъде предимно слънчево. Вятърът ще се ориентира от югоизток, а температурите ще се повишават бавно.