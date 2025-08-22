"Език мой, враг мой" - над 6000 ученици се явяват на матура по БЕЛ

В 260 училища в страната утре ще се състои държавният зрелостен изпит по български език и литература от сесията август-септември.



Oчаква се да се явят над 6000 ученици. Изпитът започва в 08.30 часа. Зрелостниците трябва да бъдат в училищата поне 30 минути по-рано, да носят документ за самоличност и служебните си бележки. Тестът, който ще се генерира в МОН, се състои от 22 задачи.

На тази сесия полагат изпити младежи, които не са се явявали досега на матури или имат вече диплома за средно образование, но искат да си променят оценката, за да кандидатстват в университет.

Максималният брой точки от изпита е 100.

Резултатите ще бъдат обявени до 5 септември.