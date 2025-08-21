БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
BG
 
6
BG
Начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
35-годишната Христина, пострадала от АТВ в Слънчев бряг:...
Чете се за: 01:15 мин.
Пожар гори над Сливница, активираха BG-ALERT
Чете се за: 00:17 мин.
Преместиха Георги Семерджиев в затвора в Бобов дол
Чете се за: 01:17 мин.
Тежка гръдна травма е причина за смъртта на детето в...
Чете се за: 01:42 мин.
Виктор Илиев, врязал се с кола в автобус, вече е в ареста
Чете се за: 01:12 мин.
Не са открити нарушения при случая с родилката, оплакала...
Чете се за: 01:57 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Водната криза в Плевен: Комисията по околна среда и водите набеляза мерки

Цветелина Катанска от Цветелина Катанска
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 04:17 мин.
У нас
Запази

Депутатите решиха да създадат нов надзорен орган за водите, както и да бъдат взети спешни мерки за справяне с кризата

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

В Плевен все още няма готови проекти за справяне с водната криза, въпреки че тя продължава с години. Това стана ясно на извънредно заседание на Комисията по околната среда и водите. На него депутатите решиха да създадат нов надзорен орган за водите, както и да бъдат взети спешни мерки за справяне с кризата. От регионалното министерство ще командироват в Плевен служители на Българския ВиК холдинг, които да следят работата на местното водно дружество.

Над 260 хиляди души в 16 града и 283 села са на воден режим в момента, показват данните на регионалното министерство. Много от общините са поискали пари за благоустройство, като са забравили за водните проекти, включително и Плевен.

Иван Иванов – министър на регионалното развитие и благоустройството: „Пак основният призив към всички общински администрации е по възможност да преразгледат своите проекти и предложения. Ако е възможно, да се откажат от част от тези, които не са свързани с инфраструктура за водоснабдяване, и приоритетно там, където има проблеми, да акцентират. Такъв е случаят с Плевен.“

Хидроинженерът и съветник на екокомисията Галя Бърдарска контрира, че са правени проекти в миналото, които не са довършени и за които няма пари в момента.

Проф. Галя Бърдарска, Сдружение „Глобално партньорство по водите – България“ и съветник в екокомисията: „Там има две мерки, заложени за Плевен, абсолютно неотложни: нови сондажи, дълбоки, на вододайната зона Биволаре; реконструкция на довеждащия водопровод по Черни Осъм – заложена мярка, европейски средства – нула лева. Ние губим европейски средства.“

На заседанието си днес депутатите приеха девет точки за справяне с водната криза. Те предвиждат създаване на нов орган за надзор над водите, спешно почистване на водните обекти, сондиране на нови водоизточници, както и проверки за нерегламентирано водоползване. Екоминистърът коментира по време на заседанието, че вече се е запознал с доклада на временната комисия за справяне с водната криза, но набелязаните там мерки са много скъпи.

Манол Генов – министър на околната среда и водите: „Има прекрасни предложения. Много работа се свърши, оказана бе голяма експертиза. Ама нека някой да си направи труда, ако може, всички тези предложения да ги остойности, защото желанията, заключенията и препоръките вътре са огромни.“

От Сдружението на общините в България обърнаха внимание на депутатите, че имат нужда от подкрепата на държавата, за да осъществяват проектите си, особено малките общини. Причината – общините трябва да изграждат водната инфраструктура, а водните дружества само я поддържат и доставят вода.

Мадлена Бояджиева – кмет на Тетевен и член на НСОРБ: „Напрежението в общините, които са останали на воден режим, е изключително голямо. Мисля, че ние, като кметове, трябва да координираме изцяло действията с местната власт и с всички институции, които са отговорни за решаване на този изключително голям проблем. Общините, особено такива малки като нас, нямат финансовия ресурс да подменят ВиК мрежата.“

Земеделци също алармираха за проблем с недостига на вода.

Павел Стоилов, Сдружение за устойчиво земеделие: „На нас, земеделците, не ни е разрешено да напояваме. Ние не напояваме – от Видин до Силистра нито един земеделец няма достъп до напояване.“

Очаква се проекторешението да бъде гласувано на заседание на парламента в началото на септември.

# Народно събрание #водна криза #депутати

Последвайте ни

ТОП 24

БНТ ще излъчи световното първенство по художествена гимнастика в Рио де Жанейро
1
БНТ ще излъчи световното първенство по художествена гимнастика в...
35-годишната Христина, пострадала от АТВ в Слънчев бряг: Сърцето ѝ се поддържа изкуствено с медикаменти
2
35-годишната Христина, пострадала от АТВ в Слънчев бряг: Сърцето ѝ...
Пожар гори над Сливница, активираха BG-ALERT
3
Пожар гори над Сливница, активираха BG-ALERT
Тежка гръдна травма е причина за смъртта на детето в Несебър - гледат мярката на тримата задържани
4
Тежка гръдна травма е причина за смъртта на детето в Несебър -...
Израел обяви "втори етап" от превземането на град Газа
5
Израел обяви "втори етап" от превземането на град Газа
НА ЖИВО: Левски – АЗ Алкмаар 0:0
6
НА ЖИВО: Левски – АЗ Алкмаар 0:0

Най-четени

Водачът на лекия автомобил от тежката катастрофа в София имал 6 фиша за 2 седмици
1
Водачът на лекия автомобил от тежката катастрофа в София имал 6...
Прокуратурата за шофьора-убиец: Дишал райски газ, карал с между 170 и 200 км/ч в центъра на София
2
Прокуратурата за шофьора-убиец: Дишал райски газ, карал с между 170...
Ексклузивно: Вижте кадри от зверската катастрофа между кола и автобус на градския транспорт в София (ВИДЕО)
3
Ексклузивно: Вижте кадри от зверската катастрофа между кола и...
Трима души са с опасност за живота след тежката катастрофа между автомобил и автобус на градския транспорт в София
4
Трима души са с опасност за живота след тежката катастрофа между...
Софийският районен съд остави за постоянно в ареста мъж, който подаде фалшив сигнал за взривоопасно устройство в самолет
5
Софийският районен съд остави за постоянно в ареста мъж, който...
21-годишният водач, предизвикал тежката катастрофа в София, е задържан и е под охрана в болницата
6
21-годишният водач, предизвикал тежката катастрофа в София, е...

Още от: Политика

Политически спорове: Депутати приеха решение за справяне с водната криза
Политически спорове: Депутати приеха решение за справяне с водната криза
Отпускат 14 млн. лв. за оборудване на доброволните формирования Отпускат 14 млн. лв. за оборудване на доброволните формирования
Чете се за: 01:35 мин.
ПП-ДБ с критики към управляващите заради водната криза ПП-ДБ с критики към управляващите заради водната криза
Чете се за: 00:40 мин.
Президентът Румен Радев издаде указ за преназначаването на генерал-майор Емил Тонев за началник на НСО Президентът Румен Радев издаде указ за преназначаването на генерал-майор Емил Тонев за началник на НСО
Чете се за: 00:57 мин.
Росен Желязков проведе видеоконферентен разговор с украинския премиер Юлия Свириденко Росен Желязков проведе видеоконферентен разговор с украинския премиер Юлия Свириденко
Чете се за: 01:55 мин.
Бойко Борисов: Тръмп проведе "ювелирна операция", аз съм оптимист Бойко Борисов: Тръмп проведе "ювелирна операция", аз съм оптимист
Чете се за: 03:22 мин.

Водещи новини

Ексклузивно: Още миналата година въжетата на атракциона в Несебър са били прокъсани?
Ексклузивно: Още миналата година въжетата на атракциона в Несебър...
Чете се за: 03:30 мин.
У нас
Нова следа за трагичния полет в Несебър: Морякът изхвърлил катарамата, за да прикрие следи Нова следа за трагичния полет в Несебър: Морякът изхвърлил катарамата, за да прикрие следи
Чете се за: 03:57 мин.
У нас
35-годишната Христина, пострадала от АТВ в Слънчев бряг: Сърцето ѝ се поддържа изкуствено с медикаменти 35-годишната Христина, пострадала от АТВ в Слънчев бряг: Сърцето ѝ се поддържа изкуствено с медикаменти
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
Политически спорове: Депутати приеха решение за справяне с водната криза Политически спорове: Депутати приеха решение за справяне с водната криза
Чете се за: 03:27 мин.
У нас
Нетаняху нареди започването на незабавни преговори за освобождаване...
Чете се за: 01:10 мин.
По света
Швейцария, Австрия или Турция - възможни места за мирни преговори...
Чете се за: 04:02 мин.
По света
Полицейска гонка с каруци заради дерайлиралия влак край Пясъчево
Чете се за: 02:40 мин.
У нас
Отново пострадало дете на атракцион: Майка разказва за инцидент в...
Чете се за: 03:35 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ