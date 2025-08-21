Водната криза в Плевен: Комисията по околна среда и водите набеляза мерки

В Плевен все още няма готови проекти за справяне с водната криза, въпреки че тя продължава с години. Това стана ясно на извънредно заседание на Комисията по околната среда и водите. На него депутатите решиха да създадат нов надзорен орган за водите, както и да бъдат взети спешни мерки за справяне с кризата. От регионалното министерство ще командироват в Плевен служители на Българския ВиК холдинг, които да следят работата на местното водно дружество.

Над 260 хиляди души в 16 града и 283 села са на воден режим в момента, показват данните на регионалното министерство. Много от общините са поискали пари за благоустройство, като са забравили за водните проекти, включително и Плевен.

Иван Иванов – министър на регионалното развитие и благоустройството: „Пак основният призив към всички общински администрации е по възможност да преразгледат своите проекти и предложения. Ако е възможно, да се откажат от част от тези, които не са свързани с инфраструктура за водоснабдяване, и приоритетно там, където има проблеми, да акцентират. Такъв е случаят с Плевен.“

Хидроинженерът и съветник на екокомисията Галя Бърдарска контрира, че са правени проекти в миналото, които не са довършени и за които няма пари в момента.

Проф. Галя Бърдарска, Сдружение „Глобално партньорство по водите – България“ и съветник в екокомисията: „Там има две мерки, заложени за Плевен, абсолютно неотложни: нови сондажи, дълбоки, на вододайната зона Биволаре; реконструкция на довеждащия водопровод по Черни Осъм – заложена мярка, европейски средства – нула лева. Ние губим европейски средства.“

На заседанието си днес депутатите приеха девет точки за справяне с водната криза. Те предвиждат създаване на нов орган за надзор над водите, спешно почистване на водните обекти, сондиране на нови водоизточници, както и проверки за нерегламентирано водоползване. Екоминистърът коментира по време на заседанието, че вече се е запознал с доклада на временната комисия за справяне с водната криза, но набелязаните там мерки са много скъпи.

Манол Генов – министър на околната среда и водите: „Има прекрасни предложения. Много работа се свърши, оказана бе голяма експертиза. Ама нека някой да си направи труда, ако може, всички тези предложения да ги остойности, защото желанията, заключенията и препоръките вътре са огромни.“

От Сдружението на общините в България обърнаха внимание на депутатите, че имат нужда от подкрепата на държавата, за да осъществяват проектите си, особено малките общини. Причината – общините трябва да изграждат водната инфраструктура, а водните дружества само я поддържат и доставят вода.

Мадлена Бояджиева – кмет на Тетевен и член на НСОРБ: „Напрежението в общините, които са останали на воден режим, е изключително голямо. Мисля, че ние, като кметове, трябва да координираме изцяло действията с местната власт и с всички институции, които са отговорни за решаване на този изключително голям проблем. Общините, особено такива малки като нас, нямат финансовия ресурс да подменят ВиК мрежата.“

Земеделци също алармираха за проблем с недостига на вода.

Павел Стоилов, Сдружение за устойчиво земеделие: „На нас, земеделците, не ни е разрешено да напояваме. Ние не напояваме – от Видин до Силистра нито един земеделец няма достъп до напояване.“

Очаква се проекторешението да бъде гласувано на заседание на парламента в началото на септември.