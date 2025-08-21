Онлайн измами: Какви са уловките на киберпрестъпниците?

Промяна в тенденциите при онлайн измамите отчитат от ГДБОП. В момента популярност набират н.нар. романтични измами. Бизнесът също не е пощаден от киберзлуупотреби. Това обясни ст. комисар Владимир Димитров в "Денят започва" като част от съвместната инициатива на ГДБОП и БНТ "Киберпрогноза на месеца". Как обаче да се предпазим в света на изкуствения интелект?

Инвестиционните измами са новата уловка на киберпрестъпниците, обясняват от ГДБОП, където ежедневно получават сигнали от излъгани граждани. Обикновено предизвикателно изглеждаща дама, която всъщност е бот, се свързва с жертвата през чат приложение с обещание за печеливша инвестиция.

Ст. комисар Владимир Димитров, директор на Дирекция "Киберпрестъпност" в ГДБОП: "След няколкоседмично, няколкомесечно инвестиране на средствата при нас идва жертвата и казва: загубих 30 хил. лв., 50 лв. имаме жертви, които губят по 100–200 хил. лв."

Ако жертвата няма средства, тогава се приканва да вземе пари назаем или пък да участва в схемата като финансово муле. Популярни са и т.нар. романтични измами.

Ст. комисар Владимир Димитров, директор на Дирекция "Киберпрестъпност" в ГДБОП: "Всеки месец при нас се явява възрастна българска гражданка, която се е влюбила в профил в социални мрежи в американски военен под предлог, че трябва да плати такса за пътуващата към нея пратка – колет с няколко милиона долара кеш – тя изпраща пари."

И бизнесът също е обект на изобретателността на киберизмамниците. В последните дни онлайн престъпници се възползват от популярен бранд за обувки и подмамват техните клиенти към мним сайт и страница в социална мрежа, които са обявили нереални намаления. А фирмата е затрупана от десетки сигнали на излъгани клиенти.

Николай Иванов, собственик на български бранд обувки: "Намаленията са толкова големи, че би трябвало да предизвикат някакво съмнение. БНТ: Дайте пример? Ако една обувка струва между 80–90 лв., я виждате намалена на 20–25 лв. Това е нелогично голямо намаление."

Експертите изброяват няколко реакции, които лесно могат да ни предпазят от онлайн измами.