Полицейска гонка с каруци заради дерайлиралия влак край Пясъчево

Двама полицаи са били нападнати в Гълъбово, след като се опитали да осуетят кражба на метални части от дерайлиралия влак край село Пясъчево.

Единият от униформените е ранен, след като група хора се опитали да попречат да бъде задържан извършителят на кражбата.

Двамата полицаи от Областната дирекция в Хасково са охранявали района около дерайлиралата влакова композиция край село Пясъчево.

При обход забелязват каруца с двама младежи, натоварили много метални части от вагоните.

"Полицейските служители започват преследване, като успяват да заловят едното лице, което е непълнолетно момче на 17 години. Другото непълнолетно лице е успяло да избяга - 14-годишен младеж", заяви Мария Михайлова, и.ф. окръжен прокурор на Стара Загора.

Момчето успяло да скочи от каруцата, която продължила да се движи. Блъска се в лек автомобил с четирима пътници. Никой от тях не е пострадал.

Докато полицаите установяват самоличността на задържания, на мястото се събират хора от Гълъбово. Те настояват младежът да бъде освободен и започват да бутат и дърпат униформените.

"Започват агресия, насочена към полицейските служители, изразяваща се в блъскане, бутане с настояването незабавно да бъде освободен непълнолетният 17-годишен младеж. В резултат на тази съпротива единият от полицейските служители пада на земята, като понася няколко удара по тялото си", допълни Мария Михайлова, и.ф. окръжен прокурор на Стара Загора.

За да овладее напрежението, колегата му произвежда предупредителен изстрел във въздуха със стоп патрон.

"Тъй като хората не преустановяват агресивното си поведение, не се разотиват, се налага да произведе втори изстрел, който попада в крака на 43-годишен мъж. След пристигането на медицински екип е установено, че нараняването е повърхностно", каза още Мария Михайлова, и.ф. окръжен прокурор на Стара Загора.

Случаят се разследва от Районна прокуратура – Стара Загора. Образувани са две досъдебни производства – за съпротива срещу органите на реда и за причиняване на лека телесна повреда.