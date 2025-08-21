БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
Адвокатът на капитана от фаталния атракцион в Несебър: Не...
Майката на 35-годишната Христина, пострадала от АТВ:...
Нова следа за трагичния полет в Несебър: Морякът изхвърлил катарамите, за да прикрие следи

от БНТ , Репортер: Давид Сукнаров
Снимки, направени минути преди инцидента, показват, че коланите не са били в добро състояние

Смущаващи детайли след трагедията в Несебър, при която 8-годишно дете загина, падайки от воден парашут. Снимки, направени минути преди инцидента, показват, че коланите не са били в добро състояние, въпреки това майката и детето са издигнати във въздуха.

Има данни, че морякът на лодката е изхвърлил катарамите в морето след падането на детето. Никой от задържаните не е притежавал квалификация за атракцията "Парасейлинг". Всичко това стана ясно в съдебната зала, по време на разглеждането на мерките за неотклонение на тримата мъже, осъществили злощастния полет.

Според прокуратурата случаят със смъртта на 8-годишното дете показва тотално пренебрегване на правилата за безопасност.

Сузана Койнова, прокурор: „Съгласно събраните доказателства и материали по делото налагат вземането на най-тежката мярка за неотклонение, а именно "задържане под стража".

БНТ: Регистриран ли е този полет с парашут, има ли документи, издаден ли е касов бон?

Разследването е в много начален етап, едва на няколко дни, работи се."

В съдебната зала бяха показани снимки на майката и детето, направени за спомен, минути преди да полетят във въздуха. Според съда и при двата колана, прикрепящи детето за парашута се вижда, че са в лошо състояние.

Ваня Радиева, адвокат на капитана Христо Раев: „Видях, наистина, на едното място конци на колана, леко е усукано, но не мога да твърдя, че коланът е бил в неизправност – видимо. В наредбата изрично пише, че екипажът на лодката в тези водни атракциони трябва да се състои от двама души – капитан и инструктор по „Парасейлинг“. В случая ние имаме капитан и моряк, на които аз дори не съм видяла техните договори. Те нямат договори, няма приложени по делото договори, не можем да видим длъжностната им характеристика“.

В съдебната зала стана ясно, че морякът Камен Тенев е поставил коланите на майката и детето. А след инцидента е изхвърлил катарамите, които са ги държали, в морето.

Според адвокатите и на тримата обвиняеми, те не са били наети на работа като специалисти по „Парасейлинг“. Отговорникът на базата е назначен като касиер, а вместо инструктор за воден парашут, съоръжението е обслужвано от моряк.

Захари Кирилов, адвокат на моряка Камен Тенев: „Никой не може да носи наказателна отговорност за нещо, за което е отговорен друг. Това нещо не беше коментирано от съда, не бе коментирана липсата на инструктор на кого се дължи изобщо. Управителят на дружеството не беше коментиран от съда.

БНТ: Защо е изхвърлил частите от колана след инцидента в морето?

При 7 минути време отредено ни в деловодството, за да се запознаем, дори и с тези доказателства не разполагахме, налични ли са или не, тези твърдения на съда са от твърденията на прокуратурата“.

Капитанът на лодката е пуснат под парична гаранция с мотива, че само е управлявал плавателния съд и няма пряка отговорност за съоръжението.

#инцидент с парашут #трагедия в Несебър #несебър

