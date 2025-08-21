БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Тежка гръдна травма е причина за смъртта на детето в...
Чете се за: 01:42 мин.
Виктор Илиев, врязал се с кола в автобус, вече е в ареста
Чете се за: 01:12 мин.
Не са открити нарушения при случая с родилката, оплакала...
Чете се за: 01:57 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Тежка гръдна травма е причина за смъртта на детето в Несебър - гледат мярката на тримата задържани

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Давид Сукнаров
A+ A-
Чете се за: 01:42 мин.
У нас
Запази

Премиерът Росен Желязков разпореди още до края на този летен сезон да има ясна регулация

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Очаква се съдът в Бургас да гледа мярката на тримата задържани след трагичния инцидент в Несебър, при който загина 8-годишно момче. Те са собственици на съоръжението.

Наказанието, което се предвижда за това престъпление, е от 1 до 6 години.

След аутопсията стана ясно, че точната причина за смъртта е тежка гръдна травма, след която детето е нямало шанс за живот.

Според експерти, които се занимават с подобен тип атракциони, много внимателно трябва да се следят коланите особено през лятото, тъй като голямо влияние оказват морската влага и UV слънчевите лъчи, което довежда до тяхното компрометиране.

След трагедията стана ясно, че контрол от страна на държавата не се извършва и няма инстанция, която да поеме отговорност за състоянието на съоръженията.

Премиерът Росен Желязков разпореди още до края на този летен сезон да има ясна регулация.

Продължава разследването на инцидента. "Медицински надзор" също прави проверка по случая. Детето падна от 50 метра височина от парашут, теглен от моторна лодка.

Вижте още в прякото включване на Давид Сукнаров.





#задържани #загинало дете #несебър #инцидент

Последвайте ни

ТОП 24

Бързи и нагли: Защо среднощните гонки в София остават безнаказани?
1
Бързи и нагли: Защо среднощните гонки в София остават безнаказани?
Елеонора Лилова е новият директор на РУО - София
2
Елеонора Лилова е новият директор на РУО - София
БНТ ще излъчи световното първенство по художествена гимнастика в Рио де Жанейро
3
БНТ ще излъчи световното първенство по художествена гимнастика в...
Приятел на починалия във фаталния автобус лекар: Той избяга от една война, за да умре в друга - тази на пътя
4
Приятел на починалия във фаталния автобус лекар: Той избяга от една...
Инцидент на атракцион в Слънчев бряг
5
Инцидент на атракцион в Слънчев бряг
Израелската армия е в предградията на град Газа, мобилизирани са 60 000 резервисти
6
Израелската армия е в предградията на град Газа, мобилизирани са 60...

Най-четени

Водачът на лекия автомобил от тежката катастрофа в София имал 6 фиша за 2 седмици
1
Водачът на лекия автомобил от тежката катастрофа в София имал 6...
Прокуратурата за шофьора-убиец: Дишал райски газ, карал с между 170 и 200 км/ч в центъра на София
2
Прокуратурата за шофьора-убиец: Дишал райски газ, карал с между 170...
Ексклузивно: Вижте кадри от зверската катастрофа между кола и автобус на градския транспорт в София (ВИДЕО)
3
Ексклузивно: Вижте кадри от зверската катастрофа между кола и...
Трима души са с опасност за живота след тежката катастрофа между автомобил и автобус на градския транспорт в София
4
Трима души са с опасност за живота след тежката катастрофа между...
Софийският районен съд остави за постоянно в ареста мъж, който подаде фалшив сигнал за взривоопасно устройство в самолет
5
Софийският районен съд остави за постоянно в ареста мъж, който...
21-годишният водач, предизвикал тежката катастрофа в София, е задържан и е под охрана в болницата
6
21-годишният водач, предизвикал тежката катастрофа в София, е...

Още от: Сигурност и правосъдие

Виктор Илиев, врязал се с кола в автобус, вече е в ареста
Виктор Илиев, врязал се с кола в автобус, вече е в ареста
Убиецът от Първомай е направил частични самопризнания Убиецът от Първомай е направил частични самопризнания
Чете се за: 03:02 мин.
Бързи и нагли: Защо среднощните гонки в София остават безнаказани? Бързи и нагли: Защо среднощните гонки в София остават безнаказани?
7589
Чете се за: 03:12 мин.
Приятел на починалия във фаталния автобус лекар: Той избяга от една война, за да умре в друга - тази на пътя Приятел на починалия във фаталния автобус лекар: Той избяга от една война, за да умре в друга - тази на пътя
Чете се за: 05:02 мин.
Изобретателно зад решетките: Искаш телефон в затвора - вкарват ти го в пъпеш или готварска печка Изобретателно зад решетките: Искаш телефон в затвора - вкарват ти го в пъпеш или готварска печка
Чете се за: 01:07 мин.
Нарушенията на Виктор, който заби колата си в автобус и уби човек - от липса на аптечка до превишена скорост Нарушенията на Виктор, който заби колата си в автобус и уби човек - от липса на аптечка до превишена скорост
Чете се за: 02:30 мин.

Водещи новини

Тежка гръдна травма е причина за смъртта на детето в Несебър - гледат мярката на тримата задържани
Тежка гръдна травма е причина за смъртта на детето в Несебър -...
Чете се за: 01:42 мин.
У нас
Виктор Илиев, врязал се с кола в автобус, вече е в ареста Виктор Илиев, врязал се с кола в автобус, вече е в ареста
Чете се за: 01:12 мин.
У нас
Не са открити нарушения при случая с родилката, оплакала се от шамари в "Майчин дом" Не са открити нарушения при случая с родилката, оплакала се от шамари в "Майчин дом"
Чете се за: 01:57 мин.
У нас
Магистрала "Европа" ще бъде пусната в експлоатация до средата на септември Магистрала "Европа" ще бъде пусната в експлоатация до средата на септември
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
Зеленски ще се срещне с Путин - къде и при какви условия
Чете се за: 01:15 мин.
Европа
Критично е състоянието на пострадалия работник в завод...
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Водната криза: Свикват извънредно заседание на ресорната комисия в НС
Чете се за: 01:55 мин.
У нас
Нетаняху нареди град Газа да бъде превзет по-рано от планираното
Чете се за: 01:00 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ