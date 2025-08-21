Тежка гръдна травма е причина за смъртта на детето в Несебър - гледат мярката на тримата задържани

Очаква се съдът в Бургас да гледа мярката на тримата задържани след трагичния инцидент в Несебър, при който загина 8-годишно момче. Те са собственици на съоръжението.

Наказанието, което се предвижда за това престъпление, е от 1 до 6 години.

След аутопсията стана ясно, че точната причина за смъртта е тежка гръдна травма, след която детето е нямало шанс за живот.

Според експерти, които се занимават с подобен тип атракциони, много внимателно трябва да се следят коланите особено през лятото, тъй като голямо влияние оказват морската влага и UV слънчевите лъчи, което довежда до тяхното компрометиране.

След трагедията стана ясно, че контрол от страна на държавата не се извършва и няма инстанция, която да поеме отговорност за състоянието на съоръженията.

Премиерът Росен Желязков разпореди още до края на този летен сезон да има ясна регулация.

Продължава разследването на инцидента. "Медицински надзор" също прави проверка по случая. Детето падна от 50 метра височина от парашут, теглен от моторна лодка.

