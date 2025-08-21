Отпускат 14 млн. лв. за оборудване на доброволните формирования

14 милиона лева за закупуване на оборудване за пожарната и доброволните формирования ше осигури социалното министерство. Парите са по програмата за развитието на човешките ресурси. С тях ще бъдат закупени дронове, лодки, лични презпазни средства за доброволците.

Очаква се новата техника да бъде на разположение на пожарникарите и доброволците още през следващата година. В момента пожарната разполага с 6 дрона, а някои добрволни отряди са принудени да осигуряват оборудване за собствена сметка.