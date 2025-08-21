БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
Тежка гръдна травма е причина за смъртта на детето в...
Виктор Илиев, врязал се с кола в автобус, вече е в ареста
Не са открити нарушения при случая с родилката, оплакала...
Отпускат 14 млн. лв. за оборудване на доброволните формирования

У нас
Очаква се техниката да бъде на разположение от догодина

14 милиона лева за закупуване на оборудване за пожарната и доброволните формирования ше осигури социалното министерство. Парите са по програмата за развитието на човешките ресурси. С тях ще бъдат закупени дронове, лодки, лични презпазни средства за доброволците.

Очаква се новата техника да бъде на разположение на пожарникарите и доброволците още през следващата година. В момента пожарната разполага с 6 дрона, а някои добрволни отряди са принудени да осигуряват оборудване за собствена сметка.

"За нашето министерство е чест, че можем по някакъв начин да помогнем, за да бъдат преодолени подобни бедствия", заяви Борислав Гуцанов, министър на труда и социалната политика.

"Ние вече започваме да мислим за това как да сме по-добре подготвени. Една изключително сериозна сума, която ще бъде предоставена на нас", посочи Александър Джартов, началник на ГДПБЗН.

#средства #Министерство на социалната политика #доброволци

ПП-ДБ с критики към управляващите заради водната криза
ПП-ДБ с критики към управляващите заради водната криза
Президентът Румен Радев издаде указ за преназначаването на генерал-майор Емил Тонев за началник на НСО Президентът Румен Радев издаде указ за преназначаването на генерал-майор Емил Тонев за началник на НСО
Росен Желязков проведе видеоконферентен разговор с украинския премиер Юлия Свириденко Росен Желязков проведе видеоконферентен разговор с украинския премиер Юлия Свириденко
Бойко Борисов: Тръмп проведе "ювелирна операция", аз съм оптимист Бойко Борисов: Тръмп проведе "ювелирна операция", аз съм оптимист
Росен Желязков: МС предлага ген. Емил Тонев да бъде преназначен за началник на НСО Росен Желязков: МС предлага ген. Емил Тонев да бъде преназначен за началник на НСО
Ще има ли частни железопътни превозвачи у нас? Ще има ли частни железопътни превозвачи у нас?
Тежка гръдна травма е причина за смъртта на детето в Несебър - гледат мярката на тримата задържани
Тежка гръдна травма е причина за смъртта на детето в Несебър -...
У нас
Виктор Илиев, врязал се с кола в автобус, вече е в ареста Виктор Илиев, врязал се с кола в автобус, вече е в ареста
У нас
Не са открити нарушения при случая с родилката, оплакала се от шамари в "Майчин дом" Не са открити нарушения при случая с родилката, оплакала се от шамари в "Майчин дом"
У нас
Магистрала "Европа" ще бъде пусната в експлоатация до средата на септември Магистрала "Европа" ще бъде пусната в експлоатация до средата на септември
У нас
Зеленски ще се срещне с Путин - къде и при какви условия
Европа
Критично е състоянието на пострадалия работник в завод...
У нас
Водната криза: Свикват извънредно заседание на ресорната комисия в НС
У нас
Нетаняху нареди град Газа да бъде превзет по-рано от планираното
По света
