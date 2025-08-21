Отпускат 14 млн. лв. за оборудване на доброволните формирования

Очаква се техниката да бъде на разположение от догодина
14 милиона лева за закупуване на оборудване за пожарната и доброволните формирования ше осигури социалното министерство. Парите са по програмата за развитието на човешките ресурси. С тях ще бъдат закупени дронове, лодки, лични презпазни средства за доброволците.
Очаква се новата техника да бъде на разположение на пожарникарите и доброволците още през следващата година. В момента пожарната разполага с 6 дрона, а някои добрволни отряди са принудени да осигуряват оборудване за собствена сметка.
"За нашето министерство е чест, че можем по някакъв начин да помогнем, за да бъдат преодолени подобни бедствия", заяви Борислав Гуцанов, министър на труда и социалната политика.
"Ние вече започваме да мислим за това как да сме по-добре подготвени. Една изключително сериозна сума, която ще бъде предоставена на нас", посочи Александър Джартов, началник на ГДПБЗН.