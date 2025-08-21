БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
Цените на сезонните храни: Има ли поскъпване или поевтиняване на пазара в Русе?

от БНТ , Репортер: Теодор Стамболиев
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Повишения се наблюдават при плодовете и зеленчуците, които вече преминават и не се срещат по земеделските ниви

Снимка: илюстративна
Лятото е към края си и плодовете и зеленчуците по сергиите на пазарите започват да променят цените си.

Какви са разликите от началото на сезона и при кои стоки има поскъпване или поевтиняване.

"В сравнение с миналата година цените на плодовете и зеленчуците не са се покачили, на пазара не се наблюдават особени повишения. Повишения се наблюдават при плодовете и зеленчуците, които вече преминават и не се срещат по земеделските ниви и пазарът изпитва дефицит за тях", коментира в "Денят започва" управителят на "Общински пазари" - Русе Кунчо Кунчев.

Той изтъкна, че цените на сезонните храни, за съжаление на нашите земеделски производители, не се повишават с процента на всичко останало.

Вижте още в прякото включване на Теодор Стамболиев.

