Силни ветрове затрудняват потушаването на пожарите в Испания. Температурите се понижиха, но овладяването на стихията продължава.

21 са активните пожари в страната. Засега надеждата на пожарникарите е, че в някои от засегнатите райони по-късно днес се очаква да завали дъжд.

Горещата вълна в Испания продължава 16 дни.

В понеделник температурата надхвърли 40 градуса, което засили огнената стихия.

Снимки: БГНЕС

От началото на годината пожарите в Испания са изпепелили 400 000 хектара земя.