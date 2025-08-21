Водната криза: Свикват извънредно заседание на ресорната комисия в НС

Задълбочава се проблемът с водата в Плевен и Ловеч. Ловешките села Прелом и Соколово минават на режим.

От днес през нощта няма да има вода и в Горно Павликене. На режим са и Тетевен, и село Глогово, Ябланица, луковитското село Бежаново и угърчинското Драгана.

Аварии има почти всеки ден заради изключително остарялата водопреносна мрежа. В Плевен беше създаден кризисен щаб, който да търси решение на проблема.

Премиерът Росен Желязков заяви, че започват реални стъпки по изграждането на язовир "Черни осъм", който да осигури вода за всички населени места в региона, които в момента са на режим.

От своя страна ВиК Плевен уверява, че търси нови водоизточници, като вече е започнал проучвателни сондажи край помпена станция "Вит".



Комисията по околната среда и водите в Народното събрание беше свикана извънредно заради водната криза. Това отново създаде политическо напрежение.

От "Възраждане" заявиха, че няма да се явят на заседанието, защото според тях става дума за политически пиар.