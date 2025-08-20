БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
Работник пострада при инцидент в завод...
"Тече, дойдат - изкопаят и заровят": Ще реши ли държавата кризата с водата в Плевен

от БНТ , Репортер: Павел Петров
Чете се за: 04:40 мин.
У нас
Росен Желязков разпореди да бъде създаден кризисен щаб

В Плевен да се създаде кризисен щаб за справяне с безводието, разпореди днес министър-председателят Росен Желязков на заседанието на Министерския съвет. И заяви, че започват реални стъпки по изграждането на язовир "Черни осъм", който да осигури вода за всички населени места в региона, които в момента са на режим. Премиерът обеща още правителството да поеме ангажимент за административен и финансов ресурс за преодоляване на кризата.

От своя страна ВиК -Плевен уверява, че търси нови водоизточници и вече е започнал проучвателни сондажи край помпена станция "Вит".

Жителите на Плевен от години живеят с режим на водата. През годините са подавали множество сигнали до ВиК за аварии, но нещата продължават да се влошават. Скептични са, че ще се намери решение на проблема.

"Няколко години наистина нищо не направиха. Аз съм давала много сигнали, че тече, дойдат, изкопаят, заровят. След 6 месеца отново тече и отново, и отново".

Има и хора, които вярват, че ще се намери решение на проблема.

"Има доста подпочвени води в района. Мисля, че има как да се намери решение на проблема преди да се обяви бедствено положение".

Всичко обаче са единодушни, че трудно се живее без вода.

Десислава Данчева: За това отидохме при баба ми. Те имат вода, ние нямаме вода, с новородено съм и съответно няма как да се гледаме.

От ВиК Плевен казват, и че от година се работи за намаляване на загубите чрез намаляване на налягането, и вече имало резултат. Водят разговори и за внедряване на нова израелска технология с използване на специална емулсия.

инж. Климент Тодоров – управител на ВиК- Плевен: "Специфичен материал, който да запуши течове. Установяват се участъци, затварят се, проверяват се хидростатичното налягане, какви са загубите, след това се вкарва, след това се промива".

От правителството уверяват, че вече са предприети мерки за справяне с кризата. Министърът на регионалното развитие е възложил процедура по изготвяне на подробен устройствен план и инвестиционно проучване за изграждането на язовир "Черни Осъм", на пречиствателна станция за питейни води, на водноелектрическа централа и довеждащ водопровод.

Росен Желязков – министър-председател на република България: "Общината ще преразгледа всичките си предложения по инвестиционната програма, съгласно Закона за държавния бюджет, като ще получи пълна политическа подкрепа от правителството за това да преструктурира тези предложения по приложение 3 и да ги насочи преимуществено към изграждането на ВИК инфраструктура".

Премиерът подчерта, че спешно трябва започне ремонт на проблемните участъци и че очаква да му се докладва всяка седмица какво е свършено. Търсят се и алтернативни водоизточници. В момента се извършва пробен сондаж на територията на помпена станция ВИТ.

инж. Климент Тодоров – управител на ВиК-Плевен: "Очакванията са хубавата вода да бъде между 80-я и 120-я метър, което няма да стане толкова бързо самото сондиране".

Следобед общинският съвет свика извънредно заседание, за да избере кризисна временна комисия.

доц. д-р Иван Малкодански - председател на Общински съвет – Плевен:"Целта на тази комисия даде конкретика на всички плевенчани какво се случва от всички институции, защото към момента какво се получава - всеки един разглежда проблема от неговата гледна точка, който от своя страна създава една илюзия за прехвърляне на топката между институциите. Целта е всички те да бъдат на едно и тази комисия да може да каже, досега това е свършено, предстои и т.н".

Първото заседание на временната комисия трябва да е още в понеделник.

#Плевен #без вода

