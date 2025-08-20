БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
ИЗВЕСТИЯ

Израел обяви "втори етап" от превземането на град Газа

Джанан Дурал от Джанан Дурал
По света
ООН и световни лидери осъдиха операцията на Тел Авив

Газа - Израел
Снимка: БТА
Израелската армия е започнала втори етап от операцията си по окупиране на град Газа. От Тел Авив съобщиха, че вече са в преградията на най-големия град в Ивицата, където се сражават с бойци на Хамас.

Френският президент Еманюел Макрон осъди операцията и предупреди, че тя може да доведе до цитирам "непрестанна война" в региона. По-рано днес беше обявено, че 60 хиляди резервисти ще бъдат мобилизирани. Одобрен беше и план за заселване на Западния бряг, който би разделил окупираната палестинска територия на две.

Мощни експлозии отекват през целия ден в Ивицата Газа. Часове, след като от Хамас одобриха предложението за 60-дневно примирие и освобождаването на заложниците на два етапа, от Израел няма официален коментар освен, че настояват за незабавно освобождаване на всички пленени израелци. В същото време от Тел Авив обявиха, че мобилизират десетки хиляди резервисти, които да участват в превземането на град Газа.

"В рамките на следващата фаза на операция "Колесниците на Гидеон", 60 хиляди резервисти ще бъдат мобилизирани".

Други 20 хиляди резервисти вече са били уведомени, че службата им се удължава. Израел твърди, че ще евакуира жителите на Газа на юг, както и че ще предостави необходимата хуманитарна помощ.

Рано тази нощ от армията съобщиха, че първият етап от операцията вече е започнал и израелските сили са достигнали до предградията на най-големия град в Ивицата.

"Ще нанесем допълнителни щети на Хамас в град Газа - бастион на правителствения и военен терор на тази групировка. Ще нанесем щети върху терористичната им инфраструктура и ще намалим зависимостта на населението от Хамас. Няма да чакаме повече - вече започнахме първия етап от операцията и предградията на Газа са под наш контрол", заяви Ефи Дефрин, говорител на израелската армия.

Смята се, че в момента Израел контролира около 75% от територията на Ивицата Газа. Критици на плана за окупация на град Газа смятат, че това е само първа крачка към превземането на цялата палестинска територия. Израелският премиер Бенямин Нетаняху твърди, че няма планове Ивицата трайно да остава под израелски контрол, а само да унищожи Хамас.

От ООН остро осъдиха плановете за окупация на Газа и настояха незабавно да бъдат отворени хуманитарните коридори за доставки на помощи за блокираните в ивицата палестинци. Германия беше сред страните, които най-остро осъдиха плановете за разширяване на офанзивата и от Берлин замразиха доставките на оръжия за Израел, за да не бъдат използвани те във военната операция.

#Израел срещу Хамас #окупация #Газа

