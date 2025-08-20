БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Израелската армия е в предградията на град Газа,...
Чете се за: 02:42 мин.
Приятел на починалия във фаталния автобус лекар: Той...
Чете се за: 05:02 мин.
Работник пострада при инцидент в завод...
Чете се за: 01:25 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Израелската армия е в предградията на град Газа, мобилизирани са 60 000 резервисти

Джанан Дурал от Джанан Дурал
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 02:42 мин.
По света
Запази

Планът за окупация беше одобрен от министъра на отбраната

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Примирие в Газа или точно обратното - нова ескалация? Противоречиви са сигналите за ситуацията в Близкия изток. Часове, след като от Хамас обявиха, че приемат предложението за примирие, от Израел обявиха мобилизация и план скоро да окупират град Газа, а преди минути от армията съобщиха, че вече са в покрайнините.

Мощни експлозии отекват през целия ден в ивицата Газа. Часове, след като от Хамас одобриха предложението за 60-дневно примирие и освобождаването на заложниците на два етапа, от Израел няма официален коментар освен, че настояват за незабавно освобождаване на всички пленени израелци.

В същото време от Тел Авив обявиха, че мобилизират десетки хиляди резервисти, които да участват в превземането на град Газа.

"В рамките на следващата фаза на операция "Колесниците на Гидеон", 60 хиляди резервисти ще бъдат мобилизирани".

Други 20 хиляди резервисти вече са били уведомени, че службата им се удължава. Израел твърди, че ще евакуира жителите на Газа на юг, както и че ще предостави необходимата хуманитарна помощ.

Смята се, че в момента Израел контролира около 75% от територията на Ивицата Газа. Критици на плана за окупация на град Газа смятат, че това е само първа крачка към превземането на цялата палестинска територия. Израелският премиер Бенямин Нетаняху твърди, че няма планове Ивицата трайно да остава под израелски контрол, а само да унищожи Хамас.

"Обсъдих с министъра на отбраната и армията плановете ни за град Газа и изпълнението на мисиите ни. Хамас са подложени на огромен натиск", заяви Нетаняху.

Без да разкрива защо, този следобед Нетаняху публикува в профила си в X видео, в което са събрани хвалебствия от страна на Доналд Тръмп за него и написа "Благодаря!".

От ООН остро осъдиха плановете за окупация на Газа и настояха незабавно да бъдат отворени хуманитарните коридори за доставки на помощи за блокираните в ивицата палестинци. Германия беше сред страните, които най-остро осъдиха плановете за разширяване на офанзивата и от Берлин замразиха доставките на оръжия за Израел, за да не бъдат използвани те във военната операция.

#Израел срещу Хамас #окупация #Газа #резервисти

Последвайте ни

ТОП 24

Работник пострада при инцидент в завод "Арсенал" в Казанлък
1
Работник пострада при инцидент в завод "Арсенал" в Казанлък
Нарушения без книжка: Шофьорът, врязал се в автобус, е с фиш за скорост преди да има свидетелство за управление на МПС
2
Нарушения без книжка: Шофьорът, врязал се в автобус, е с фиш за...
Синът на убитата жена в Първомай е бил у дома по време на престъплението
3
Синът на убитата жена в Първомай е бил у дома по време на...
Рибата в пъстървовите стопанства масово измира
4
Рибата в пъстървовите стопанства масово измира
Какви ще са следващите стъпки на Европа след срещата Тръмп - Зеленски?
5
Какви ще са следващите стъпки на Европа след срещата Тръмп - Зеленски?
Ще има ли среща между президентите на САЩ, Украйна и Русия?
6
Ще има ли среща между президентите на САЩ, Украйна и Русия?

Най-четени

След влизането в еврозоната: Обменяме до 1000 лева на момента, а над - със заявка
1
След влизането в еврозоната: Обменяме до 1000 лева на момента, а...
Водачът на лекия автомобил от тежката катастрофа в София имал 6 фиша за 2 седмици
2
Водачът на лекия автомобил от тежката катастрофа в София имал 6...
Прокуратурата за шофьора-убиец: Дишал райски газ, карал с между 170 и 200 км/ч в центъра на София
3
Прокуратурата за шофьора-убиец: Дишал райски газ, карал с между 170...
Ексклузивно: Вижте кадри от зверската катастрофа между кола и автобус на градския транспорт в София (ВИДЕО)
4
Ексклузивно: Вижте кадри от зверската катастрофа между кола и...
Трима души са с опасност за живота след тежката катастрофа между автомобил и автобус на градския транспорт в София
5
Трима души са с опасност за живота след тежката катастрофа между...
Софийският районен съд остави за постоянно в ареста мъж, който подаде фалшив сигнал за взривоопасно устройство в самолет
6
Софийският районен съд остави за постоянно в ареста мъж, който...

Още от: Близък изток

Израел иска освобождаването на всички 50 заложници
Израел иска освобождаването на всички 50 заложници
Войната в Ивицата Газа: Хамас прие новото предложение за прекратяване на огъня Войната в Ивицата Газа: Хамас прие новото предложение за прекратяване на огъня
Чете се за: 01:10 мин.
Протести в Израел: Призиви за край на войната в Газа Протести в Израел: Призиви за край на войната в Газа
Чете се за: 00:42 мин.
Хиляди израелци на протест в подкрепа на семействата на заложниците в Газа Хиляди израелци на протест в подкрепа на семействата на заложниците в Газа
Чете се за: 01:15 мин.
"Нова вълна от геноцид": Хамас казаха "не" на плана на Израел за преместване на цивилни от зоните на бойни действия "Нова вълна от геноцид": Хамас казаха "не" на плана на Израел за преместване на цивилни от зоните на бойни действия
Чете се за: 00:45 мин.
"Не на войната": Антивоенен протест на летището в Тел Авив "Не на войната": Антивоенен протест на летището в Тел Авив
Чете се за: 00:40 мин.

Водещи новини

Приятел на починалия във фаталния автобус лекар: Той избяга от една война, за да умре в друга - тази на пътя
Приятел на починалия във фаталния автобус лекар: Той избяга от една...
Чете се за: 05:02 мин.
У нас
След дъжд - качулка: Държавата с мерки за контрол на атракционите След дъжд - качулка: Държавата с мерки за контрол на атракционите
Чете се за: 03:52 мин.
У нас
Израелската армия е в предградията на град Газа, мобилизирани са 60 000 резервисти Израелската армия е в предградията на град Газа, мобилизирани са 60 000 резервисти
Чете се за: 02:42 мин.
По света
Морските атракциони - кой отговаря за сигурността на децата? Морските атракциони - кой отговаря за сигурността на децата?
Чете се за: 02:42 мин.
У нас
На масата на преговорите: Каква ще бъде съдбата на отвлечените или...
Чете се за: 04:00 мин.
По света
Водолази издирват катарамите на коланите, с които е било завързано,...
Чете се за: 01:57 мин.
У нас
"Тече, дойдат - изкопаят и заровят": Ще реши ли държавата...
Чете се за: 04:40 мин.
У нас
Синът на убитата жена в Първомай е бил у дома по време на...
Чете се за: 03:47 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ