Израелската армия е в предградията на град Газа, мобилизирани са 60 000 резервисти

Примирие в Газа или точно обратното - нова ескалация? Противоречиви са сигналите за ситуацията в Близкия изток. Часове, след като от Хамас обявиха, че приемат предложението за примирие, от Израел обявиха мобилизация и план скоро да окупират град Газа, а преди минути от армията съобщиха, че вече са в покрайнините.

Мощни експлозии отекват през целия ден в ивицата Газа. Часове, след като от Хамас одобриха предложението за 60-дневно примирие и освобождаването на заложниците на два етапа, от Израел няма официален коментар освен, че настояват за незабавно освобождаване на всички пленени израелци.

В същото време от Тел Авив обявиха, че мобилизират десетки хиляди резервисти, които да участват в превземането на град Газа.

"В рамките на следващата фаза на операция "Колесниците на Гидеон", 60 хиляди резервисти ще бъдат мобилизирани".

Други 20 хиляди резервисти вече са били уведомени, че службата им се удължава. Израел твърди, че ще евакуира жителите на Газа на юг, както и че ще предостави необходимата хуманитарна помощ.

Смята се, че в момента Израел контролира около 75% от територията на Ивицата Газа. Критици на плана за окупация на град Газа смятат, че това е само първа крачка към превземането на цялата палестинска територия. Израелският премиер Бенямин Нетаняху твърди, че няма планове Ивицата трайно да остава под израелски контрол, а само да унищожи Хамас.

"Обсъдих с министъра на отбраната и армията плановете ни за град Газа и изпълнението на мисиите ни. Хамас са подложени на огромен натиск", заяви Нетаняху.

Без да разкрива защо, този следобед Нетаняху публикува в профила си в X видео, в което са събрани хвалебствия от страна на Доналд Тръмп за него и написа "Благодаря!".

От ООН остро осъдиха плановете за окупация на Газа и настояха незабавно да бъдат отворени хуманитарните коридори за доставки на помощи за блокираните в ивицата палестинци. Германия беше сред страните, които най-остро осъдиха плановете за разширяване на офанзивата и от Берлин замразиха доставките на оръжия за Израел, за да не бъдат използвани те във военната операция.