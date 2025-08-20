БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
ИЗВЕСТИЯ

Работник пострада при инцидент в завод...
Изобретателно зад решетките: Искаш телефон в затвора - вкарват ти го в пъпеш или готварска печка

У нас
Правосъдният министър Георги Георгиев публикува снимки от "находки" през последния месец

Изобретателно зад решетките: Искаш телефон в затвора - вкарват ти го в пъпеш или готварска печка
Снимка: Фейсбук: Георги Валентинов Георгиев
Сезонните плодове се оказват добро прикритие за внасянето на мобилни телефони в затворите. Правосъдният министър Георги Георгиев публикува снимки от находки през последния месец.



Три мобилни телефона са били скрити в пъпеш, който е изпратен като колет на затворник. Други осем пък са намерени в малка готварска печка, която лишен от свобода поискал да му бъде доставена, за да си приготвя сам храна. За последния месец при опит да бъдат внесени в затворите са открити общо 25 мобилни телефона.

Внасянето на наркотици също е иновативно.

В последните месеци се засичат изпратени на затворници дрехи, които са били напоени с дрога. Отделно от началото на юли до момента в тайници в килиите са намерени общо 46 мобилни телефона.

29 са случаите с намерени наркотици.

От министерството на правосъдието съобщават, че се провеждат засилени проверки в затворите за внасяне на забранени вещи.

