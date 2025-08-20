Военен дрон падна и се взриви в царевична нива в Полша

Военен дрон падна и се взриви в царевична нива в източната част на Полша.



Дронът не е имал бойна глава и най-вероятно е бил примамка. Полското министерство на отбраната не изключва саботаж и сравни инцидента с подобни случаи в Румъния и Литва. Не е засечено нарушаване на въздушното пространство на страната нито от Украйна, нито от Беларус, съобщи по-рано полската армия.

Експлозията е счупила прозорците на няколко къщи, но няма пострадали. И тази нощ продължиха руските въздушни удари в Одеска и Сумска област. Ранени са 14 души. Руските сили съобщиха, че през нощта са унищожили и прехванали 42 украински дрона.

Според руски медии, заради украинска атака с дронове части от Запорожие, контролирани от Москва, са без ток.