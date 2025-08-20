Детската болница: 26 клиники и отделения, 456 легла и 18 операционни - кога се очаква да отвори врати?

Все още не е ясно кои и какви клиники ще бъдат присъединени към Националната детска болница и кои и какви ще бъдат наново създадени. Към момента е ясен само броят на клиниките и отделенията, както и броят на леглата.

От Здравната инвестиционна компания очакват обществената поръчка за проектиране да бъде обявена до края на септември, а лечебното заведение да отвори врати през 2029-та година.

На този фон - Детската болница в Бургас ще приема пациенти още през тази година.

Работата по присъединяване на имота на бившия Център за протезиране към парцела за Националната детска болница е на дневен ред на този етап. Това става ясно след работна среща между Обществения съвет и новия борд на директорите на инвестиционната компания за изграждането на лечебното заведение.

д-р Благомир Здравков, изпълнителен директор на СБАЛ по детски болести „Проф. Иван Митев“:

"Разбрахме от тази среща, че се работи включително и в министерството по механизма за присъединяване на отделни структури от сега съществуващи лечебни заведения към тази болница. Официален документ по тази тема все още няма. Десислава Малинова, изп. директор на Здравна инвестиционна компания за изграждане на детска болница ЕАД:

"По отношение на структурите, които ще се преместят или ще стартират наново в детската болница това е анализ, който тепърва предстои да бъде направен и нямаме информация към момента. д-р Благомир Здравков, изпълнителен директор на СБАЛ по детски болести „Проф. Иван Митев“:

"Има една утвърдена структура на болницата. В момента трябва да стане ясно на кой етап кой структури трябва да бъдат присъединени. Леглата - те са утвърдени".

Националната детска болница ще разполага с 26 клиники и отделения с 456 легла в самостоятелни стаи, 18 операционни зали и зона за след хирургично възстановяване с 30 легла. В болницата ще има и Консултативен център с 38 кабинета.

Десислава Малинова, изп. директор на Здравна инвестиционна компания за изграждане на детска болница ЕАД: В момента сме на етап предпроектен процес, оформяме заданието за проектиране.

И докато за Националната детска болница се очаква обявяване на обществена поръчка за проектиране, детската болница в Бургас е на финалната права.

д-р Благомир Здравков, изпълнителен директор на СБАЛ по детски болести „Проф. Иван Митев“: Самият факт, че през годините много пъти се смениха ръководствата на компанията до голяма степен говори, че нещата на моменти буксуват и по Бургас може да съдим, че приоритети и умения са основните направления, които движат един проект.

В Бургаската болница вече се доставя и монтира оборудването. Тя ще разполага с 147 легла и с 16 отделения. Там ще работят 120 лекари и 220 медицински сестри. В нея се очаква да се лекуват близо 1.5 млн. души от региона. Продължава и набирането на медицински кадри, като интересът е голям.

В съседния бургаски комплекс „Изгрев“ се строи жилищен блок за лекари и специалисти, които ще работят в новата болница.

Автори: Цанка Николова и Елеана Димитрова