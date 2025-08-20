БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Работник пострада при инцидент в завод...
Чете се за: 01:25 мин.

ЗАПАЗЕНИ

След дъжд - качулка: Държавата с мерки за контрол на атракционите

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Давид Сукнаров
Чете се за: 03:52 мин.
У нас
Властите спешно се заеха с регулацията на този тип услуги

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
След трагичния инцидент в Несебър, при който 8-годишно дете загина след падане от парашут, държавата призна, че никой не контролира подобен тип атракции. Премиерът разпореди още до края на този летен сезон да има ясна регулация. Междувременно продължава разследването на инцидента.

След часове издирване в морето, водолазите не успяха да открият частите от скъсания колан, нужни за техническата експертиза на трагичния инцидент. Лодката, която е дърпала парашута, все още е на пристанището в Несебър, откъдето са се товарили екипировката и самото съоръжение.

Николай Георгиев, мениджър на яхтеното пристанище в Несебър: Те са коректна фирма, обезпечават си всичко с техническите пособия, с възможностите, които имат. Те са професионално подготвени.

БНТ: Учудва ли ви този инцидент?

Николай Георгиев: Всички ни учудва, но не знаем какво са причините. Самостоятелна търговска дейност извършват. Нямат нищо общо с пристанището. Единствено това, че швартоват лодката тук, за да си обезпечат охраната на самата лодка, захранването ѝ с гориво, с вода и с ток.

БНТ: Тоест не е нужно да имат някакви специални документи, то е като една обикновена лодка, нищо че е атракцион?

Николай Георгиев: Не, не. Не е необходимо.

Държавата призна, че има пропуски в контрола на този тип атракции.

"Виждаме, че има пропуски в нормативната уредба. Тоест самата дейност – парасейлинг или спускане с въже, скачане с парашути, тази дейност не е подлежала до този момент и продължава да не подлежи на контрол и не е регламентирана", каза Гроздан Караджов, министър на транспорта и съобщенията.

Според премиера самоконтролът от страна на фирмите, които предлагат подобни услуги, не е достатъчен и държавата трябва да регулира атракционите с нов закон.

"Затова съм възложил на съответните министри и съответните агенции да направят необходимите предложения за нова нормативна регулация на тези дейности, дори с риск да бъдем упреквани, че държавата "интервенира там, където не ѝ е мястото", заяви Росен Желязков.

Според журналиста Лияна Панделиева, която е била част от Министерството на туризма назад във времето, освен държавата, в регулацията трябва да се включи и частният бизнес.

"Много неправилно би било за пореден път да търсим институция, която да следи за въжета, карабинки, гащи и всякакъв вид осигуряване, тъй като федерациите, асоциациите, те работят. Те са си там и е достатъчно Министерството на туризма да се обърне към тях и да ги помоли да изготвят въпросните правила и след това да дадат списъци със всички фирми, които се занимават с нещо подобно и отговорят на тези протоколи, на тези изисквания, на търсеното ниво на безопасност", обясни тя.

Утре се очаква тримата мъже, които са отговаряли за атракциона, на който загина 8-годишното дете, да се изправят пред съда в Бургас за разглеждане на мярката им за неотклонение.

#парашут #атракциони #несебър #инцидент #мерки

