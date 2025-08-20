БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
ИЗВЕСТИЯ

Работник пострада при инцидент в завод...
Морските атракциони - кой отговаря за сигурността на децата?

от БНТ , Репортер: Елеана Цанова
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
Родителите биват заблуждавани, че безопасността е ангажимент на плажните спасители

Батутът е разположен на около 50 метра навътре в морето, който е много предпочитан от децата. Всяко дете стъпило на съоръжението е със спасителна жилетка, а максималният му капацитет достига 120 деца едновременно.

Въпреки табелата с указания за безопасност, точно на това място приключва охраняемата зона на плажа. Това означава, че спасителите не носят отговорност за играещите деца.

От управата на атракциона първоначално уверяваха, че разполагат с двама "наблюдатели", но впоследствие признаха, че има само един такъв.

Родителите обаче биват заблуждавани, че безопасността е ангажимент на плажните спасители.

Има постъпили сигнали за деца с порязвания и охлузвания. Родители на плажа са поискали осигуряване на човек, който да следи децата по време на игра, но такъв им е отказан.

Според управителите на водния атракцион спасителите носят отговорност за децата върху батута. Ние разговаряхме с представител на концесионера, който отказа да застане пред камера.

Но уточни, че има сключен договор с фирмата стопанисваща батута и отговорността за безопасността е изцяло тяхна, а не на спасителите.

От управата на плажа обещаха единствено проверка за наличие на миди по батута.

