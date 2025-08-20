Алекс Грозданов: Моята цел е да излезем от групите на световното първенство

Капитанът на националния тим по волейбол Алекс Грозданов говори на тренировката на тима в спортния комплекс "СамЕлеон" в Самоков, който е част от подготвителния лагер за участието на световното първенство във Филипините, което ще се проведе между 12 и 25 септември.

"Настроението в отбора е добро. Подготвяме се на много високо ниво. Натрупва се умора, но тя е съвсем нормално нещо. Особено в началото. Смятам, че леко-полека ще се намали натоварването, ще се наблегне повече на волейбола", каза той.

На въпрос дали са успели да преживеят разочарованието от Лигата на нациите, Грозданов каза, че разочарование има, но тази година са завършили с най-добро класиране до момента.

"Силно се надявам всички да сме си помислили как да реагираме. Да не забравяме, че в предишни отбори сме се борили да не изпаднем, а сега записахме най-доброто си класиране. В последния мач не играхме на нужното ниво, но имаше и няколко мача преди това, които изпуснахме. Пак ще повторя, че трябва да си минем по пътя", добави централният блокировач.

На шампионата на планетата България е в група заедно с Германия, Словения и Чили.

"Говорили сме си по време на Лигата на нациите за бъдещите си противници и как ще се представим. Хубаво е, че през лятото срещнахме Словения и Германия, даже записахме победи срещу тях. Надявам се да влезем със самочувствие и увереност, защото смятам, че можем да се представим добре", заяви Грозданов.

Според него отборът трябва да се цели в излизане от групите.