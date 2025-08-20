БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
Израелската армия е в предградията на град Газа,...
Чете се за: 02:42 мин.
Приятел на починалия във фаталния автобус лекар: Той...
Чете се за: 05:02 мин.
Работник пострада при инцидент в завод...
Чете се за: 01:25 мин.

Мартин Атанасов: Липсата на Мартин Божилов в отбора се усеща много

Чете се за: 02:50 мин.
Спорт
Българският волейболен национал сподели за атмосферата в отбора преди световно първенство във Филипините.

Мартин Атанасов
Снимка: Startphoto.bg
Волейболния национал Мартин Атанасов заяви, че липсата на либерото Мартин Божилов в състава се усеща много, защото той придава увереност на по-младите момчета със своя опит.

Божилов обяви в края на юли, че се оттегля от националния отбор на България за мъже.

Представителният тим започна тренировки в спортна зала „Арена СамЕлион“ в Самоков за предстоящото световно първенство във Филипините, което ще се проведе от 12 до 25 септември.

"Липсата на Божилов със сигурност се усеща, защото той дава много опит в игрището и наистина се усеща от по-младите момчета. Не знам как ще се сработим, опитваме се с различни момчета да пробваме в състава в момента на тази позиция. Има качествени момчета и мисля, че с многото работа, която свършихме до момента, ще успеем да не ни липсва чак толкова много", каза Атанасов.

Той добави, че в тима се чувстват добре, но се усеща умора след третата седмица на подготовката.

"Добре се чувстваме, малко сме уморени, което е напълно нормално в този период. Сменихме тази седмица ритъма, по-кратки са тренировките, но по-интензивни. Това е дълъг процес, за който е нужно тършение. Ние даваме всичко от себе си за тази подготовка. Не искам да правя никакви прогнози за Световното. Мисля, че всички сме положителни, всички сме с една добра нагласа. Момчетата са мотивирани и мисля, че може да направим много хубави неща", коментира националът.

На шампионата на планетата България е в група заедно с Германия, Словения и Чили.

"Срещу Германия и Словения играхме, направихме два хубави мача. Опасни съперници са. Не искам да коментирам мачовете от сега понеже има много време дотогава. Ние се готвим преди всяка среща тактически. Не искам да давам никакви прогнози за съперниците. Със сигурност ще бъде много тежко. Ще бъде много по-тежко от Лигата на нациите", добави волейболистът.

По отношение на това кой е най-трудният съперник, националът каза, че ще подхождат индивидуално към всяка среща, тъй като отборите на Словения и Германия играят различен волейбол.

Вижте цялото интервю във видеото.

#Български национален отбор по волейбол за мъже #Мартин Атанасов #Мартин Божилов

