Инцидент на атракцион в Слънчев бряг

16-годишен младеж от София бе приет в УМБАЛ – Бургас със съмнения за комоцио след инцидент на воден атракцион в района на централния плаж в Слънчев бряг.

Около 15:30 ч. днес трима непълнолетни туристи, отседнали в курорта, използвали воден атракцион "плаващ дюшек" – лодка, която тегли надуваем дюшек по морето.

По време на движение лодката направила рязка маневра и 16-годишният паднал в морето, но успял сам да се качи отново на дюшека.

При слизане на брега младежите нямали оплаквания, но падналият имал леко кръвотечение в областта на брадичката. Впоследствие той почувствал световъртеж и бил прегледан от лекар в медицинския център на плажа.

Лекарят се усъмнил, че момчето може да е получило комоцио, и повикал екип на "Спешна помощ", който го транспортирал до УМБАЛ – Бургас.

По случая работят служители на РУ Несебър, като е образувано досъдебно производство.