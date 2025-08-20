БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
Приятел на починалия във фаталния автобус лекар: Той избяга от една война, за да умре в друга - тази на пътя

Шофьорът, врязал се в автобус, е с фиш за скорост преди да има свидетелство за управление на МПС

иса али убит тежката катастрофа софия
Слушай новината

21-годишният Виктор Илиев, причинил катастрофата с автобус на градския транспорт в София, е с издаден фиш за превишена скорост още преди да има шофьорска книжка. Нарушението е от миналата година и се оказа, че тогава автомобилът е бил собственост на Илиев, но не той е шофирал.

Случката е от 6 октомври 2024 година, а мястото е автомагистрала "Тракия". При ограничение на скоростта 140 км/ч, автомобилът се е движел с 168 км/ ч. Фишът, издаден на Илиев е като собственик на лек автомобил, а не като водач на превозното средство, уточниха от Столичната полиция.

Владимир Тодоров - Асоциация на пострадалите при катастрофи:
Има пропуск в законодателството, когато собственик на автомобил, който няма книжка, предоставя автомобила на друго лице, с този собственик се кара с превишена скорост, камерите засичат това нарушение, след това електронният фиш се изпраща на собственика, това изисква и по-сериозни санкции, когато този собственик, който няма книжка не посочи кой е управлявал автомобила, единствената санкция остават глобите.

Въпреки връчения му фиш и последвалите няколко такива за различни нарушения, Виктор продължава да шофира до фаталната катастрофа. В кървавия автобус от нощта в петък животът си губи сирийският лекар - Иса Али. Професионалист, човек с голяма душа - така го описват негови колеги.

д-р Делян Георгиев:
Един човек, който избяга от една война, за да загине за съжаление в една друга война - войната по пътищата. Той казваше, че България е неговата втора родина, че му е дала много и той много обичаше България. Ние трябва да направим така, че тази война по пътищата да спре или, ако не спре, поне да бъде сведена до санитарния минимум.

Колеги на пострадалия автобусен шофьор споделят, че той винаги е вършил работа си с внимание, оказва се обаче че той не е единственият, който попада в такъв сюжет.

Васил Пиргов, който работи в градския транспорт от 6 години, преди 6 месеца става участник в пътен инцидент. По думите му той е лек, но уплахът е бил голям.

Васил Пиргов - водач в градския транспорт в София:
Престроявайки се на моста за "Дружба" един водач реши да ме изправи от дясно при забранено, имаше двама пострадали паднали пътници.

При настъпването на такъв вид инцидент водачите на автобуси спазват оказаните им инструкции.

Васил Пирков - водач в градския транспорт в София:
Спираме на място, обезопасяваме, по възможност сваляме пътниците, но първото, ако има пострадал се обаждаме на 112.

Оказва се, че пътните инциденти между автобуси на градския транспорт и автомобили в София не са малко. За първата половина на 2024 година - са станали общо 473 пътно транспортни произшествия с участие на автобуси от градския транспорт, като по вина на шофьор от градския транспорт са 185 от тях. За същия период на тази година инцидентите са намалени на 455, а по вина на водача те са 184.

Намалели са и пострадалите: през 2024 години те са 21 души, а през тази - 18.

От Столичния автотранспорт се надяват на по-бързи мерки.

Борислав Попов - началник отдел: Повече стационарни камери, да няма човешка намеса.

Борислав Попов - началник отдел "Безопасност на движението" към Столичен автотранспорт: Надяваме се в скоро време да бъдат поставени и видео регистратори, които да записват какво се случва не само в автобуса, но и пред него

А днес в "Пирогов", оперираха контрольора, пострадал в тежката катастрофа в петък.

По време на операцията травматолози от болницата са поставили вътрешна фиксация в единия долен крайник.

65-годишният пациент остава за лечение в университетската болница.

