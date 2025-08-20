Нарушенията на Виктор, който заби колата си в автобус и уби човек - от липса на аптечка до превишена скорост

На името на Виктор Илиев - шофьорът, забил колата си в автобус в София, има издаден един електронен фиш за превишена скорост. Нарушението е установено на 06.10.2024г. на АМ "Тракия" 105 км.
При ограничение на скоростта 140км/ч, автомобилът се е движил с 168 км/ч., фишът му е издаден като собственик на лек автомобил, а не като водач на МПС-то.
Процесът по издаване на електронни фишове е автоматизиран, като системата извлича данни на собственика на автомобила, без да извършва справка в информационните масиви на МВР за наличие на свидетелство за управление на МПС.
На основание чл. 189 ал. 5 от ЗДвП, като собственик Виктор Илиев, не е предоставил информация в законоустановения 14 дневен срок, за лицето управлявало автомобила. Законодателят не е предвидил изискване, лицето на което се издава електронния фиш, да притежава свидетелство за управление на МПС.
- На 01.02. 2025 г. в гр. София при извършена полицейска проверка на Виктор Илиев в качеството му на пешеходец екип на 8 РУ - СДВР му връчват електронния фиш за превишена скорост.
- 30.07.2024 - пътник в МПС от категории m1, m2, m3 и n1, n2 и n3, когато е в движение, не използва обезопасителен колан
- 07.10.2024 - пътник в МПС от категории m1, m2, m3 и n1, n2 и n3, когато е в движение, не използва обезопасителен кола.
- 04.12.2024 - пътник в МПС от категории m1, m2, m3 и n1, n2 и n3, когато е в движение, не използва обезопасителен колан
- На 01.02. 2025 г. в гр. София при извършена полицейска проверка на Виктор Илиев в качеството му на пешеходец екип на 8 РУ - СДВР му връчват електронния фиш за превишена скорост.
- 02.08.2025 - водач управлява ППС без технически преглед.
- 11.08.2025 - водач, превозва пътник, който не изпълнява задължението за използване на предпазен колан
- 11.08.2025 - без аптечка в автомобила
- 11.08.2025 - без пожарогасител в автомобила
- 11.08.2025 - без светлоотразителена жилетка в автомобила
- 14.08.2025 - без аптечка в автомобила
- 14.08.2025 - без пожарогасител в автомобила
- 14.08.2025 - без светлоотразителена жилетка в автомобила