ИЗВЕСТИЯ

Работник пострада при инцидент в завод...
Нарушенията на Виктор, който заби колата си в автобус и уби човек - от липса на аптечка до превишена скорост

Чете се за: 02:30 мин.
У нас
Снимка: БТА
На името на Виктор Илиев - шофьорът, забил колата си в автобус в София, има издаден един електронен фиш за превишена скорост. Нарушението е установено на 06.10.2024г. на АМ "Тракия" 105 км.

При ограничение на скоростта 140км/ч, автомобилът се е движил с 168 км/ч., фишът му е издаден като собственик на лек автомобил, а не като водач на МПС-то.

Процесът по издаване на електронни фишове е автоматизиран, като системата извлича данни на собственика на автомобила, без да извършва справка в информационните масиви на МВР за наличие на свидетелство за управление на МПС.

На основание чл. 189 ал. 5 от ЗДвП, като собственик Виктор Илиев, не е предоставил информация в законоустановения 14 дневен срок, за лицето управлявало автомобила. Законодателят не е предвидил изискване, лицето на което се издава електронния фиш, да притежава свидетелство за управление на МПС.

  • На 01.02. 2025 г. в гр. София при извършена полицейска проверка на Виктор Илиев в качеството му на пешеходец екип на 8 РУ - СДВР му връчват електронния фиш за превишена скорост.
  • 30.07.2024 - пътник в МПС от категории m1, m2, m3 и n1, n2 и n3, когато е в движение, не използва обезопасителен колан
  • 07.10.2024 - пътник в МПС от категории m1, m2, m3 и n1, n2 и n3, когато е в движение, не използва обезопасителен кола.
  • 04.12.2024 - пътник в МПС от категории m1, m2, m3 и n1, n2 и n3, когато е в движение, не използва обезопасителен колан
  • На 01.02. 2025 г. в гр. София при извършена полицейска проверка на Виктор Илиев в качеството му на пешеходец екип на 8 РУ - СДВР му връчват електронния фиш за превишена скорост.
  • 02.08.2025 - водач управлява ППС без технически преглед.
  • 11.08.2025 - водач, превозва пътник, който не изпълнява задължението за използване на предпазен колан
  • 11.08.2025 - без аптечка в автомобила
  • 11.08.2025 - без пожарогасител в автомобила
  • 11.08.2025 - без светлоотразителена жилетка в автомобила
  • 14.08.2025 - без аптечка в автомобила
  • 14.08.2025 - без пожарогасител в автомобила
  • 14.08.2025 - без светлоотразителена жилетка в автомобила
#Виктор Илиев #катастрофа с автобус на градския транспорт

