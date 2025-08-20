Нарушенията на Виктор, който заби колата си в автобус и уби човек - от липса на аптечка до превишена скорост

На името на Виктор Илиев - шофьорът, забил колата си в автобус в София, има издаден един електронен фиш за превишена скорост. Нарушението е установено на 06.10.2024г. на АМ "Тракия" 105 км.

При ограничение на скоростта 140км/ч, автомобилът се е движил с 168 км/ч., фишът му е издаден като собственик на лек автомобил, а не като водач на МПС-то.

Процесът по издаване на електронни фишове е автоматизиран, като системата извлича данни на собственика на автомобила, без да извършва справка в информационните масиви на МВР за наличие на свидетелство за управление на МПС.

На основание чл. 189 ал. 5 от ЗДвП, като собственик Виктор Илиев, не е предоставил информация в законоустановения 14 дневен срок, за лицето управлявало автомобила. Законодателят не е предвидил изискване, лицето на което се издава електронния фиш, да притежава свидетелство за управление на МПС.