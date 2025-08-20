БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
Израелската армия е в предградията на град Газа,...
Чете се за: 02:42 мин.
Приятел на починалия във фаталния автобус лекар: Той...
Чете се за: 05:02 мин.
Работник пострада при инцидент в завод...
Чете се за: 01:25 мин.

На масата на преговорите: Каква ще бъде съдбата на отвлечените или депортирани деца на Украйна

Ива Стойкова
Всичко от автора
Чете се за: 04:00 мин.
По света
Темата застъпиха и първите дами на Съединените щати и Украйна

На масата на преговорите: Каква ще бъде съдбата на отвлечените или депортирани деца на Украйна
Брюксел и Вашингтон поставиха още един въпрос, който да присъства на бъдещи мирни преговори между Украйна и Русия - връщането на отвлечените или депортирани украински деца. Доналд Тръмп увери, че Съединените щати и ЕС ще работят съвместно с Украйна и останалия свят, за да ги върнат при семействата им.

Темата застъпиха и първите дами на Съединените щати и Украйна.

Съдбата на изчезналите украински деца се нареди редом до ключовите въпроси за сигурността на Украйна и уреждането на териториалните спорове между Киев и Москва.

Темата трябва да присъства на масата на преговорите за мир, заяви председателката на ЕК Урсула фон дер Лайен по време на историческата среща в Белия дом, обръщайки се директно към президента на Съединените щати.

Урсула фон дер Лайен, председател на ЕК:
"Бих искала да ви благодаря, че споменахте хилядите отвлечени украински деца. Като майка и баба казвам, че всяко дете трябва да се върне при семейството си. Това трябва да бъде един от основните ни приоритети в преговорите".

Урсула фон дер Лайен, председател на ЕК
"Благодаря на президента на САЩ за ясния му ангажимент да гарантира, че тези деца ще се съберат отново с близките си".

Темата за украинските деца отново прикова вниманието, след като в Аляска Доналд Тръмп лично предаде на руския президент Путин писмо от съпругата си Мелания. Макар в него никъде да не се споменава директно войната в Украйна, то беше възприето като нежна дипломация на Първата дама по отношение на един от най-тъжните аспекти на конфликта.

Доналд Тръмп, президент на САЩ:
"С Урсула фон дер Лайен, високоуважаваната председателка на Европейската комисия, обсъдихме огромния световен проблем с изчезналите деца. Това е важна тема за мен и съпругата ми Мелания. Тя е на първо място и светът ще работи заедно, за да я реши с надеждата децата да се върнат в домовете си".

Първата дама на Украйна Олена Зеленска на свой ред изпрати писмо до Мелания, което Володимир Зеленски предаде на Тръмп в началото на срещата им в Белия дом. Съдържанието му до момента не е известно, но украинският зам.-външен министър Марияна Беца спомена, че Зеленска е много благодарна на Мелания Тръмп, че се застъпва за украинските деца.

Стотици украински деца са прехвърляни в Русия и давани в приемни семейства или осиновявани, разкри преди две години журналистическо разследване на най-големите обществени медии в Европа. По данни на Украйна 19 500 деца са били насилствено депортирани, като само 1350 от тях са били върнати с посредничеството на трети страни - основно Катар, Южна Африка и Ватикана. Смята се, че броят им вероятно е значително по-голям.

Отделно 1,6 милиона украински деца се намират в окупираните от Русия украински територии.

Международният наказателен съд издаде заповед за арест на руския президент заради отвличането и депортирането на украински деца по време на войната.

Русия, която не е част от съда, отрича тези обвинения.

