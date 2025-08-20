Бързи и нагли: Защо среднощните гонки в София остават безнаказани?

Среднощни гонки и дрифтове с мощни и скъпи коли в София. Един от участниците е популярен ютюбър, който публикува кадри от нерегламентирсаните състезания в канала си. Сигналът за клипове с опасно шофиране получихме от наш зрител. Сезирахме МВР. От Пътна полиция проверяват публикациите.

"Отиваме някъде около Околовръстното, за да си направим тази гонка". Видеото е публикувано преди 8 дни. След гонката участниците спират за да си поговорят на шосето. Прекъсват ги полицаи. Проверката приключва без актове.

"Казаха ми, че имам над 1000 лева неплатени глоби".

"При гонките и при дрифтовете колите са общо взето... много е тънък моментът, в който те стават неуправляеми и могат да се превърнат в снаряди, които да отнемат човешки живот. Било то на този, койтo е вътре в автомобила, било то на някой съвсем невинен човек", обясни адвокат Илия Тодоров, Асоциация на пострадалите при катастрофи "Демонстрирам че камерата не работи!"

Кадрите са качени преди 2 седмици, а от разговора става ясно, че въпросната камера е на Околовръстното шосе на София

"Със 100 караме! Не светка! Няма камера! Няма!"

Видеото продължава с гонка като от екшън филмите. Глобата за нерегламентирани състезания е 3 хиляди лева и отнемане на книжката за една година.

"Когато говорим за някой, който се хвали с действията си в социалните мрежи, може и да се говори за хулиганство, което се извършва с автомобил, съответно вече може да се търси наказателна отговорност", коментира адвокат Тодоров.

- Полиция?

- О, не! Те те спират?

- Да!

- Не ми взеха книжката. Дадоха 4 глобички.

Явно демонстриране на неспазването на закона и на правилата, смята адвокатът.

"За мен това е вид хулиганство, в случая извършено с автомобил Защото веднага се застрашава животът на хора, било то пешеходци и други участници в движението и се дава много лош пример, че това нещо е възможно, допустимо".

- Така, с това дрифтене, не те ли е страх за книжката? - Брат, няма да те лъжа. Вече има един акт, с който май са ми я взели. Тя ми е взета книжката ама, още не са ме извикали да си я дам.

Мъжът от видеоклипа отказа среща с екипа ни, но заяви, че нямал дрифтове. И ни посъветва вместо да се занимаваме с поведението му, да направим репортаж за разбитите пътища.

"Направете репортаж по темата къде отиват парите ми, които плащам като данъци и как карам по разбити пътища".

След сигнал на "По света и у нас" "Пътна полиция" проверява видеоклиповете.