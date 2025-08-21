БНТ
Спортни новини 21.08.2025 г., 09:10 ч.
09:10, 21.08.2025
Спорт
09:06, 21.08.2025
Цените на сезонните храни: Има ли поскъпване или поевтиняване на...
08:41, 21.08.2025
Парапланерист за инцидента в Несебър: Предпазните колани са били...
08:30, 21.08.2025
Дерайлиралият влак край Пясъчево не е превишил скоростта
08:18, 21.08.2025
Владимир Чуков: Конфликтите в Украйна и Газа "се...
08:04, 21.08.2025
Критично е състоянието на пострадалия работник в завод...
07:55, 21.08.2025
Пожарите в Испания са изпепелили 400 000 хектара земя
07:45, 21.08.2025
Джей Ди Ванс: "Лъвският пай" от бремето на украинската...
ТОП 24
1
Работник пострада при инцидент в завод "Арсенал" в Казанлък
2
Нарушения без книжка: Шофьорът, врязал се в автобус, е с фиш за...
3
Бързи и нагли: Защо среднощните гонки в София остават безнаказани?
4
Елеонора Лилова е новият директор на РУО - София
5
БНТ ще излъчи световното първенство по художествена гимнастика в...
6
Приятел на починалия във фаталния автобус лекар: Той избяга от една...
Най-четени
1
След влизането в еврозоната: Обменяме до 1000 лева на момента, а...
2
Водачът на лекия автомобил от тежката катастрофа в София имал 6...
3
Прокуратурата за шофьора-убиец: Дишал райски газ, карал с между 170...
4
Ексклузивно: Вижте кадри от зверската катастрофа между кола и...
5
Трима души са с опасност за живота след тежката катастрофа между...
6
Софийският районен съд остави за постоянно в ареста мъж, който...
Още от: Други спортове
Гледайте бенефиса на Боряна Калейн на 23 август по БНТ 3
БНТ ще излъчи световното първенство по художествена гимнастика в Рио де Жанейро
07:30, 21.08.2025
Чете се за: 01:42 мин.
Спортни новини 20.08.2025 г., 20:50 ч.
20:50, 20.08.2025
Спортни новини 20.08.2025 г., 12:25
12:25, 20.08.2025
Спортни новини 20.08.2025 г., 09:10 ч.
09:10, 20.08.2025
Националите по бокс със здрави битки в „Дианабад“
19:46, 19.08.2025
Чете се за: 02:00 мин.
Водещи новини
Не са открити нарушения при случая с родилката, оплакала се от...
09:32, 21.08.2025
Чете се за: 01:57 мин.
У нас
Инцидентът със загиналото дете в Несебър: Гледат мярката на тримата задържани
07:30, 21.08.2025 (обновена)
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Критично е състоянието на пострадалия работник в завод "Арсенал" в Казанлък
08:04, 21.08.2025 (обновена)
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Водната криза: Свикват извънредно заседание на ресорната комисия в НС
07:21, 21.08.2025 (обновена)
Чете се за: 01:55 мин.
У нас
Нетаняху нареди град Газа да бъде превзет по-рано от планираното
07:38, 21.08.2025 (обновена)
Чете се за: 01:00 мин.
По света
Парапланерист за инцидента в Несебър: Предпазните колани са били...
08:41, 21.08.2025 (обновена)
Чете се за: 01:17 мин.
У нас
Пожарите в Испания са изпепелили 400 000 хектара земя
07:55, 21.08.2025 (обновена)
Чете се за: 00:35 мин.
По света
Джей Ди Ванс: "Лъвският пай" от бремето на украинската...
07:45, 21.08.2025 (обновена)
Чете се за: 01:07 мин.
По света
