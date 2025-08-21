БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
ИЗВЕСТИЯ

Не са открити нарушения при случая с родилката, оплакала...
Чете се за: 01:57 мин.

Спортни новини 21.08.2025 г., 09:10 ч.

Спорт
Спортни новини 21.08.2025 г., 09:10 ч.
#спортни новини

Работник пострада при инцидент в завод "Арсенал" в Казанлък
Работник пострада при инцидент в завод "Арсенал" в Казанлък
Нарушения без книжка: Шофьорът, врязал се в автобус, е с фиш за скорост преди да има свидетелство за управление на МПС
Нарушения без книжка: Шофьорът, врязал се в автобус, е с фиш за...
Бързи и нагли: Защо среднощните гонки в София остават безнаказани?
Бързи и нагли: Защо среднощните гонки в София остават безнаказани?
Елеонора Лилова е новият директор на РУО - София
Елеонора Лилова е новият директор на РУО - София
БНТ ще излъчи световното първенство по художествена гимнастика в Рио де Жанейро
БНТ ще излъчи световното първенство по художествена гимнастика в...
Приятел на починалия във фаталния автобус лекар: Той избяга от една война, за да умре в друга - тази на пътя
Приятел на починалия във фаталния автобус лекар: Той избяга от една...

След влизането в еврозоната: Обменяме до 1000 лева на момента, а над - със заявка
След влизането в еврозоната: Обменяме до 1000 лева на момента, а...
Водачът на лекия автомобил от тежката катастрофа в София имал 6 фиша за 2 седмици
Водачът на лекия автомобил от тежката катастрофа в София имал 6...
Прокуратурата за шофьора-убиец: Дишал райски газ, карал с между 170 и 200 км/ч в центъра на София
Прокуратурата за шофьора-убиец: Дишал райски газ, карал с между 170...
Ексклузивно: Вижте кадри от зверската катастрофа между кола и автобус на градския транспорт в София (ВИДЕО)
Ексклузивно: Вижте кадри от зверската катастрофа между кола и...
Трима души са с опасност за живота след тежката катастрофа между автомобил и автобус на градския транспорт в София
Трима души са с опасност за живота след тежката катастрофа между...
Софийският районен съд остави за постоянно в ареста мъж, който подаде фалшив сигнал за взривоопасно устройство в самолет
Софийският районен съд остави за постоянно в ареста мъж, който...

Гледайте бенефиса на Боряна Калейн на 23 август по БНТ 3
Гледайте бенефиса на Боряна Калейн на 23 август по БНТ 3
БНТ ще излъчи световното първенство по художествена гимнастика в Рио де Жанейро
Чете се за: 01:42 мин.
Спортни новини 20.08.2025 г., 20:50 ч.
Спортни новини 20.08.2025 г., 12:25
Спортни новини 20.08.2025 г., 09:10 ч.
Националите по бокс със здрави битки в „Дианабад"
Чете се за: 02:00 мин.

Водещи новини

Не са открити нарушения при случая с родилката, оплакала се от шамари в "Майчин дом"
Не са открити нарушения при случая с родилката, оплакала се от...
Чете се за: 01:57 мин.
У нас
Инцидентът със загиналото дете в Несебър: Гледат мярката на тримата задържани
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Критично е състоянието на пострадалия работник в завод "Арсенал" в Казанлък
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Водната криза: Свикват извънредно заседание на ресорната комисия в НС
Чете се за: 01:55 мин.
У нас
Нетаняху нареди град Газа да бъде превзет по-рано от планираното
Чете се за: 01:00 мин.
По света
Парапланерист за инцидента в Несебър: Предпазните колани са били...
Чете се за: 01:17 мин.
У нас
Пожарите в Испания са изпепелили 400 000 хектара земя
Чете се за: 00:35 мин.
По света
Джей Ди Ванс: "Лъвският пай" от бремето на украинската...
Чете се за: 01:07 мин.
По света
