Търговците очакват по-малък добив на гъби заради сушата

По-малки добиви от диворастящи гъби отчитат тази година търговците заради липсата на дъжд. За сметка на това реколтата от трюфели е богата. Как се практикува събирането на трюфели и какви доходи носи?

Славчо Мадански търгува с диворастящи гъби от дълго време в чернооченското село Паничково. Казва, че тази година количествата са значително по-малки.

"Тази година засушаването е жестоко. При такова засушаване няма как да имаме гъби". "Има малко гъби тази година – манатарка, пачи крак, челадинка", допълни Бергюл Мехмед.

Славчо обаче намира и друга причина за намаляването на гъбите.

"Забелязвам, че по-малкото гъби вероятно се дължат и на факта, че не можахме да научим берачите да използват ножчето, за да прерязват дъното на гъбата".

И ако в гората няма много от традиционните гъби като манатарка и пачи крак, то не така стои въпросът с трюфелите и смръчкулата, които са и по-скъпи.

"Трюфелът тази година, интересно защо – суша беше за всички гъби. Сега, дали фактът, че той расте 10 см под земята и може би там по-късно усещат липсата на влага... Тази година е с много-много добра реколта от трюфели", коментира Славчо Мадански.

Цената за килограм трюфели сега е около 100 лева, но през есента прогонзите са да стигне до 700 лева. Българският трюфел се радва на голям интерес в Европа, а събирането му се очертава като добър източник на доходи.