Тежка гръдна травма е причина за смъртта на детето в...
Чете се за: 01:37 мин.
Виктор Илиев, врязал се с кола в автобус, вече е в ареста
Чете се за: 01:12 мин.
Не са открити нарушения при случая с родилката, оплакала...
Чете се за: 01:57 мин.

Търговците очакват по-малък добив на гъби заради сушата

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Таня Матева
Чете се за: 01:57 мин.
У нас
Реколтата от трюфели обаче е богата

гъби
Снимка: илюстративна
По-малки добиви от диворастящи гъби отчитат тази година търговците заради липсата на дъжд. За сметка на това реколтата от трюфели е богата. Как се практикува събирането на трюфели и какви доходи носи?

Славчо Мадански търгува с диворастящи гъби от дълго време в чернооченското село Паничково. Казва, че тази година количествата са значително по-малки.

"Тази година засушаването е жестоко. При такова засушаване няма как да имаме гъби".

"Има малко гъби тази година – манатарка, пачи крак, челадинка", допълни Бергюл Мехмед.

Славчо обаче намира и друга причина за намаляването на гъбите.

"Забелязвам, че по-малкото гъби вероятно се дължат и на факта, че не можахме да научим берачите да използват ножчето, за да прерязват дъното на гъбата".

И ако в гората няма много от традиционните гъби като манатарка и пачи крак, то не така стои въпросът с трюфелите и смръчкулата, които са и по-скъпи.

"Трюфелът тази година, интересно защо – суша беше за всички гъби. Сега, дали фактът, че той расте 10 см под земята и може би там по-късно усещат липсата на влага... Тази година е с много-много добра реколта от трюфели", коментира Славчо Мадански.

Цената за килограм трюфели сега е около 100 лева, но през есента прогонзите са да стигне до 700 лева. Българският трюфел се радва на голям интерес в Европа, а събирането му се очертава като добър източник на доходи.

#гъби #реколта #новини в Метрото

Тежка гръдна травма е причина за смъртта на детето в Несебър - гледат мярката на тримата задържани
Тежка гръдна травма е причина за смъртта на детето в Несебър -...
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Виктор Илиев, врязал се с кола в автобус, вече е в ареста Виктор Илиев, врязал се с кола в автобус, вече е в ареста
Чете се за: 01:12 мин.
У нас
Не са открити нарушения при случая с родилката, оплакала се от шамари в "Майчин дом" Не са открити нарушения при случая с родилката, оплакала се от шамари в "Майчин дом"
Чете се за: 01:57 мин.
У нас
Критично е състоянието на пострадалия работник в завод "Арсенал" в Казанлък Критично е състоянието на пострадалия работник в завод "Арсенал" в Казанлък
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Водната криза: Свикват извънредно заседание на ресорната комисия в НС
Чете се за: 01:55 мин.
У нас
Нетаняху нареди град Газа да бъде превзет по-рано от планираното
Чете се за: 01:00 мин.
По света
Парапланерист за инцидента в Несебър: Предпазните колани са били...
Чете се за: 01:17 мин.
У нас
Пожарите в Испания са изпепелили 400 000 хектара земя
Чете се за: 00:35 мин.
По света
