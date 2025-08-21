Отговорникът и морякът от трагичния полет в Несебър остават в ареста

Има данни морякът да е изхвърли в морето катарамите на коланите в морето след инцидента, вероятно, за да прикрие следи
Двама от тримата задържани заради смъртта на 8-годишното момче, паднало от воден парашут в Несебър, остават в ареста. Това са отговорникът за атракциона Петко Стефанов и морякът Камен Тенев.
В съдебната зала стана ясно, че именно Тенев е поставил коланите на майката и детето преди полета, а на снимки направени малко преди да се издигнат във въздуха се вижда, че те са прокъсани.
Съдията обяви, че има данни морякът да е изхвърли в морето катарамите на коланите в морето след инцидента, вероятно, за да прикрие следи.
Капитанът на кораба Христо Раев е пуснат под парична гаранция срещу 5000 лева. За него се знае, че само е управлявал лодката и не е имал пряк контакт с атракционното съоръжение.
"Преценката съгласно събраните доказателства и материали по делото налагат вземането на най-тежката мярка за неотклонение, а именно задържане под стража. Разследването е в много начален етап, едва на няколко дни, работи се", заяви Сузана Койнова, прокурор.
"От кадрите, предоставени от страна на Окръжна прокуратура - Бургас, също не става ясно кой е поставил екипировката. Ако се търси някъде вина, тя трябва да се търси към управителя на дружеството, както и липсата на инструктор", допълни Захари Кирилов, адвокат на моряка Камен Тенев.