Отговорникът и морякът от трагичния полет в Несебър остават в ареста

Двама от тримата задържани заради смъртта на 8-годишното момче, паднало от воден парашут в Несебър, остават в ареста. Това са отговорникът за атракциона Петко Стефанов и морякът Камен Тенев.

В съдебната зала стана ясно, че именно Тенев е поставил коланите на майката и детето преди полета, а на снимки направени малко преди да се издигнат във въздуха се вижда, че те са прокъсани.

Съдията обяви, че има данни морякът да е изхвърли в морето катарамите на коланите в морето след инцидента, вероятно, за да прикрие следи.

Капитанът на кораба Христо Раев е пуснат под парична гаранция срещу 5000 лева. За него се знае, че само е управлявал лодката и не е имал пряк контакт с атракционното съоръжение.