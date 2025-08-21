Валежи, гръмотевици и захлаждане - вижте кога

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
По Черноморието ще бъде слънчево

Снимка: илюстративна
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
През следващите дни вероятността за валежи драстично намалява, ще бъде по-хладно. Днес ще остане слънчево, с незначителна купеста облачност в планинските райони. Ще духа слаб югоизточен вятър, само в източните райони ще е до умерен. Температурите ще се повишат и ще са между 31° и 36°, по морето около и малко под 30°.

И през нощта ще е безоблачно, със слаб южен вятър. Вятърът ще се обърне от запад-северозапад, ще се усили, най-късно в източните части от страната.

През деня ще се развива купесто-дъждовна облачност и на много места от запад на изток се очакват краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд и гръмотевични бури. Има условия и за градушки. Максималните температури ще са от 28° на места в Западна България до 37° в Горнотракийската низина и в Лудогорието, в София около 29°.

Слънчево ще е по Черноморието, с повече облаци следобед. Привечер по северното крайбрежие ще превали и ще прегърми. Ще духа умерен южен вятър. Дневните температури ще са без промяна там - между 27° и 30°. Температурата на морската вода остава около 26° - 27°. Вълнението на морето ще бъде 2 - 3 бала.

В планините облачността ще е значителна, на много места се очакват интензивни валежи и гръмотевици, макар и краткотрайни. Има условия и за градушки. Най-внушителни ще са явленията в района на Централен Балкан. Ще бъде и много ветровито, с временно силен северозападен вятър.

През почивните дни облачността ще е променлива, в много райони ще намалява до слънчево време. Вероятността за валежи е малка. В неделя и вятърът ще отслабне. Температурите ще се понижат и максималните ще са между 25° и 30°. Слънчево ще започне и новата седмица. Температурите бавно ще се повишават.

