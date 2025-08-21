Лудогорец гостува на Шкендия в Скопие в първия мач от плейофите на Лига Европа

При топло време и с тактически промени в състава Лудогорец ще търси успех в първия мач от плейофите на Лига Европа срещу Шкендия. Тази вечер българският шампион гостува в Скопие.

Голямата цел пред Лудогорец е класиране в основната фаза на турнира Лига Европа. На пътя на разградчани застава шампионът на Северна Македония Шкендия от град Тетово. Мачът тази вечер ще е изключително тежък и за двата отбора, като се очаква температурата да е около 30 градуса в 21:00 часа българско време, когато ще бъде даден и първият съдийски сигнал.

Как ще изглеждат орлите в атака остава загадка. Дали ще излязат с типичен централен нападател в лицето на Ерик Биле или бразилецът Ерик Маркус ще играе като фалшива девятка, предстои да разберем.

"Противникът е шампион на страната си, което говори достатъчно красноречиво. Разполагат с креативност и скорост в атака и като цяло са доста опасни. Опитът ни в турнирите е много важен, но в крайна сметка най-същественото е как ние ще изглеждаме на терена", каза халфът на българския шампион Дерой Дуарте.

Срещата между Шкендия и Лудогорец ще се ръководи от английска съдийска бригада начело с Крис Кавана. Този рефер свири във английската Висша лига, но до момента не е съдийствал на български клубен отбор в евротурнирите.

Вижте репортажа на Петър Дойкински във видеото!