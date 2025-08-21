БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Преместиха Георги Семерджиев в затвора в Бобов дол
Чете се за: 01:17 мин.
Тежка гръдна травма е причина за смъртта на детето в...
Чете се за: 01:42 мин.
Виктор Илиев, врязал се с кола в автобус, вече е в ареста
Чете се за: 01:12 мин.
Не са открити нарушения при случая с родилката, оплакала...
Чете се за: 01:57 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Спортни новини 21.08.2025 г., 12:25 ч.

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Спорт
Запази
Спортни новини 21.08.2025 г., 12:25 ч.
Scroll left Scroll right
Слушай новината
#спортни новини

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Бързи и нагли: Защо среднощните гонки в София остават безнаказани?
1
Бързи и нагли: Защо среднощните гонки в София остават безнаказани?
Елеонора Лилова е новият директор на РУО - София
2
Елеонора Лилова е новият директор на РУО - София
БНТ ще излъчи световното първенство по художествена гимнастика в Рио де Жанейро
3
БНТ ще излъчи световното първенство по художествена гимнастика в...
Инцидент на атракцион в Слънчев бряг
4
Инцидент на атракцион в Слънчев бряг
Приятел на починалия във фаталния автобус лекар: Той избяга от една война, за да умре в друга - тази на пътя
5
Приятел на починалия във фаталния автобус лекар: Той избяга от една...
Израелската армия е в предградията на град Газа, мобилизирани са 60 000 резервисти
6
Израелската армия е в предградията на град Газа, мобилизирани са 60...

Най-четени

Водачът на лекия автомобил от тежката катастрофа в София имал 6 фиша за 2 седмици
1
Водачът на лекия автомобил от тежката катастрофа в София имал 6...
Прокуратурата за шофьора-убиец: Дишал райски газ, карал с между 170 и 200 км/ч в центъра на София
2
Прокуратурата за шофьора-убиец: Дишал райски газ, карал с между 170...
Ексклузивно: Вижте кадри от зверската катастрофа между кола и автобус на градския транспорт в София (ВИДЕО)
3
Ексклузивно: Вижте кадри от зверската катастрофа между кола и...
Трима души са с опасност за живота след тежката катастрофа между автомобил и автобус на градския транспорт в София
4
Трима души са с опасност за живота след тежката катастрофа между...
Софийският районен съд остави за постоянно в ареста мъж, който подаде фалшив сигнал за взривоопасно устройство в самолет
5
Софийският районен съд остави за постоянно в ареста мъж, който...
21-годишният водач, предизвикал тежката катастрофа в София, е задържан и е под охрана в болницата
6
21-годишният водач, предизвикал тежката катастрофа в София, е...

Още от: Други спортове

БНТ ще излъчи световното първенство по художествена гимнастика в Рио де Жанейро
БНТ ще излъчи световното първенство по художествена гимнастика в Рио де Жанейро
Спортни новини 21.08.2025 г., 09:10 ч. Спортни новини 21.08.2025 г., 09:10 ч.
Стилияна Николова се класира за финалите на обръч и на топка на световното първенство по художествена гимнастика Стилияна Николова се класира за финалите на обръч и на топка на световното първенство по художествена гимнастика
Чете се за: 02:05 мин.
Гледайте бенефиса на Боряна Калейн на 23 август по БНТ 3 Гледайте бенефиса на Боряна Калейн на 23 август по БНТ 3
Чете се за: 00:27 мин.
Спортни новини 20.08.2025 г., 20:50 ч. Спортни новини 20.08.2025 г., 20:50 ч.
Спортни новини 20.08.2025 г., 12:25 Спортни новини 20.08.2025 г., 12:25

Водещи новини

Тежка гръдна травма е причина за смъртта на детето в Несебър - гледат мярката на тримата задържани
Тежка гръдна травма е причина за смъртта на детето в Несебър -...
Чете се за: 01:42 мин.
У нас
Виктор Илиев, врязал се с кола в автобус, вече е в ареста Виктор Илиев, врязал се с кола в автобус, вече е в ареста
Чете се за: 01:12 мин.
У нас
Не са открити нарушения при случая с родилката, оплакала се от шамари в "Майчин дом" Не са открити нарушения при случая с родилката, оплакала се от шамари в "Майчин дом"
Чете се за: 01:57 мин.
У нас
Пожар гори над Сливница Пожар гори над Сливница
Чете се за: 00:17 мин.
У нас
Преместиха Георги Семерджиев в затвора в Бобов дол
Чете се за: 01:17 мин.
У нас
Задържаха пиян шофьор - ударил три коли и се забил в детска площадка
Чете се за: 00:32 мин.
У нас
Зеленски ще се срещне с Путин - къде и при какви условия
Чете се за: 01:15 мин.
Европа
Валежи, гръмотевици и захлаждане - вижте кога
Чете се за: 02:10 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ