БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Преместиха Георги Семерджиев в затвора в Бобов дол
Чете се за: 01:17 мин.
Тежка гръдна травма е причина за смъртта на детето в...
Чете се за: 01:42 мин.
Виктор Илиев, врязал се с кола в автобус, вече е в ареста
Чете се за: 01:12 мин.
Не са открити нарушения при случая с родилката, оплакала...
Чете се за: 01:57 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Левски и Арда откриват кампанията си в плейофите за влизане в групите на Лигата на конференциите

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:40 мин.
Спорт
Запази

Левски приема АЗ Алкмаар от 21:00 ч., а Арда гостува на Раков в Полша в 22:00.

левски арда
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Отборите на Левски и Арда започват сблъсъците си за място в груповата фаза на Лигата на конференциите. Тимът от Кърджали гостува на полския Раков, а на Националния стадион в София, "сините" посрещат АЗ Алкмаар.

В исторически план Левски се е срещал девет пъти в европейските клубни турнири с тимове от Нидерландия, като "сините" имат една победа, две равенства и шест загуби. През сезон 1980-1981, в 16-финалите за Купата на европейските шампиони, столичани се изправят именно срещу АЗ Алкмаар, като първият двубой завършва 1:1.

Но на своя територия отборът от страната на лалетата нанася едно от най-тежките поражения в историята на Левски - 5:0.

Наставникът на "сините" Хулио Веласкес, също няма добри спомени от срещите си с този тим.
През сезон 2022-2023 начело на Фортуна Ситарт в Ередивизи, той губи на два пъти от този съперник.

Арда от своя страна вече направи запомнящо се представяне в Европа, отстранявайки последователно финландския ХИК Хелзинки и литовския Кауно Жалгирис.

Но сега на тима, воден от Александър Тунчев, предстои още едно препятствие за историческо влизане в групите - завършилия на второ място в полското първенство Раков Ченстохова.

Вижте репортажа във видеото!

#ФК АЗ Алкмаар #АЗ Алкмаар #ПФК ЛЕВСКИ

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Бързи и нагли: Защо среднощните гонки в София остават безнаказани?
1
Бързи и нагли: Защо среднощните гонки в София остават безнаказани?
Елеонора Лилова е новият директор на РУО - София
2
Елеонора Лилова е новият директор на РУО - София
БНТ ще излъчи световното първенство по художествена гимнастика в Рио де Жанейро
3
БНТ ще излъчи световното първенство по художествена гимнастика в...
Инцидент на атракцион в Слънчев бряг
4
Инцидент на атракцион в Слънчев бряг
Приятел на починалия във фаталния автобус лекар: Той избяга от една война, за да умре в друга - тази на пътя
5
Приятел на починалия във фаталния автобус лекар: Той избяга от една...
Израелската армия е в предградията на град Газа, мобилизирани са 60 000 резервисти
6
Израелската армия е в предградията на град Газа, мобилизирани са 60...

Най-четени

Водачът на лекия автомобил от тежката катастрофа в София имал 6 фиша за 2 седмици
1
Водачът на лекия автомобил от тежката катастрофа в София имал 6...
Прокуратурата за шофьора-убиец: Дишал райски газ, карал с между 170 и 200 км/ч в центъра на София
2
Прокуратурата за шофьора-убиец: Дишал райски газ, карал с между 170...
Ексклузивно: Вижте кадри от зверската катастрофа между кола и автобус на градския транспорт в София (ВИДЕО)
3
Ексклузивно: Вижте кадри от зверската катастрофа между кола и...
Трима души са с опасност за живота след тежката катастрофа между автомобил и автобус на градския транспорт в София
4
Трима души са с опасност за живота след тежката катастрофа между...
Софийският районен съд остави за постоянно в ареста мъж, който подаде фалшив сигнал за взривоопасно устройство в самолет
5
Софийският районен съд остави за постоянно в ареста мъж, който...
21-годишният водач, предизвикал тежката катастрофа в София, е задържан и е под охрана в болницата
6
21-годишният водач, предизвикал тежката катастрофа в София, е...

Още от: Футбол

Лудогорец гостува на Шкендия в Скопие в първия мач от плейофите на Лига Европа
Лудогорец гостува на Шкендия в Скопие в първия мач от плейофите на Лига Европа
Георги Иванов: България се нуждае от оптимизъм и професионализъм, не от омраза Георги Иванов: България се нуждае от оптимизъм и професионализъм, не от омраза
Чете се за: 07:00 мин.
Гледайте втория епизод от новия сезон на подкаста на БНТ "Фентъзмагории" Гледайте втория епизод от новия сезон на подкаста на БНТ "Фентъзмагории"
Чете се за: 00:37 мин.
Българският Отбор на надеждата се подготвя за участието си на световно първенство Българският Отбор на надеждата се подготвя за участието си на световно първенство
Чете се за: 00:57 мин.
Руи Мота: Трябва да вкарваме повече голове, работим усърдно именно върху това Руи Мота: Трябва да вкарваме повече голове, работим усърдно именно върху това
Чете се за: 01:35 мин.
Нова "синя" еуфория: Над 40 000 ще подкрепят Левски срещу Аз Алкмаар Нова "синя" еуфория: Над 40 000 ще подкрепят Левски срещу Аз Алкмаар
Чете се за: 01:17 мин.

Водещи новини

Тежка гръдна травма е причина за смъртта на детето в Несебър - гледат мярката на тримата задържани
Тежка гръдна травма е причина за смъртта на детето в Несебър -...
Чете се за: 01:42 мин.
У нас
Виктор Илиев, врязал се с кола в автобус, вече е в ареста Виктор Илиев, врязал се с кола в автобус, вече е в ареста
Чете се за: 01:12 мин.
У нас
Не са открити нарушения при случая с родилката, оплакала се от шамари в "Майчин дом" Не са открити нарушения при случая с родилката, оплакала се от шамари в "Майчин дом"
Чете се за: 01:57 мин.
У нас
Пожар гори над Сливница Пожар гори над Сливница
Чете се за: 00:17 мин.
У нас
Преместиха Георги Семерджиев в затвора в Бобов дол
Чете се за: 01:17 мин.
У нас
Задържаха пиян шофьор - ударил три коли и се забил в детска площадка
Чете се за: 00:32 мин.
У нас
Зеленски ще се срещне с Путин - къде и при какви условия
Чете се за: 01:15 мин.
Европа
Валежи, гръмотевици и захлаждане - вижте кога
Чете се за: 02:10 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ