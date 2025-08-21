Левски и Арда откриват кампанията си в плейофите за влизане в групите на Лигата на конференциите

Отборите на Левски и Арда започват сблъсъците си за място в груповата фаза на Лигата на конференциите. Тимът от Кърджали гостува на полския Раков, а на Националния стадион в София, "сините" посрещат АЗ Алкмаар.

В исторически план Левски се е срещал девет пъти в европейските клубни турнири с тимове от Нидерландия, като "сините" имат една победа, две равенства и шест загуби. През сезон 1980-1981, в 16-финалите за Купата на европейските шампиони, столичани се изправят именно срещу АЗ Алкмаар, като първият двубой завършва 1:1.

Но на своя територия отборът от страната на лалетата нанася едно от най-тежките поражения в историята на Левски - 5:0.

Наставникът на "сините" Хулио Веласкес, също няма добри спомени от срещите си с този тим.

През сезон 2022-2023 начело на Фортуна Ситарт в Ередивизи, той губи на два пъти от този съперник.

Арда от своя страна вече направи запомнящо се представяне в Европа, отстранявайки последователно финландския ХИК Хелзинки и литовския Кауно Жалгирис.

Но сега на тима, воден от Александър Тунчев, предстои още едно препятствие за историческо влизане в групите - завършилия на второ място в полското първенство Раков Ченстохова.

