Пожар гори над Сливница, активираха BG-ALERT
Чете се за: 00:20 мин.
Преместиха Георги Семерджиев в затвора в Бобов дол
Чете се за: 01:17 мин.
Тежка гръдна травма е причина за смъртта на детето в...
Чете се за: 01:42 мин.
Виктор Илиев, врязал се с кола в автобус, вече е в ареста
Чете се за: 01:12 мин.
Не са открити нарушения при случая с родилката, оплакала...
Чете се за: 01:57 мин.

По-високи глоби за шумни заведения в Дупница

от БНТ , Репортер: Владислава Миланова
Чете се за: 02:10 мин.
У нас
Целта е да се намали шумът в тъмната част на деня

Въвеждат глоби за неспазването на работното време на търговски обекти в Дупница.

То е регламентирано от 06.00 до 22.00 ч. Освен ако не бъде удължено със разрешение на кмета.

Целта е да се намали шумът в тъмната част на деня и най-вече броят на непълнолетни и малолетни, които посещават питейните и нощни заведения в града.

Високи децибели късно вечер покрай заведенията в Дупница са ежедневие, оплакват се жители.

При проверки е установено, че все повече тийнейджъри посещават питейни заведения и дискотеки след 22.00 ч., a допускането на непълнолетни не е трудно.

"На входа на дискотеката има една купчинка с декларации и там малолетният хваща си някоя какичка или батко, може ли да пишем, че си ми придружител, пишат декларация и по този начин заобикалят закона", заяви Костадин Костадинов, председател на Общинския съвет в Дупница.

Местната власт е решила да се бори с тези проблеми, чрез по-строг контрол и въвеждане на санкции за собствениците на заведения, които работят без разрешение след 22.00 ч.

"Има няколко невралгични търговски обекта в Дупница, които системно нарушават обществения ред - висок шум, побоища. Тези заведения - кметът им отнема разрешителното за удължено работно време, обаче те продължават да работят, защото няма санкции", допълни Костадин Костадинов, председател на Общинския съвет в Дупница.

Новите глоби достигат до 3000 лева, а при три нарушения кметът ще отнема и разрешението за удължено работно време.

Новата наредба за обществения ред е върната за преразглеждане от областния управител. Ако не бъде преразгледана, решението на общинския съвет може да бъде оспорено пред административния съд в Кюстендил.

