Стилияна Николова оглави квалификацията, Ева Брезалиева е седма

от БНТ
Чете се за: 01:52 мин.
Спорт
Гледайте световното първенство по художествена гимнастика пряко по БНТ.

Стилияна Николова
Снимка: Анна Недкова, БФХГ
Със съчетанията с бухалки и лента стартира вторият състезателен ден на 41-ото издание на световното първенство по художествена гимнастика, което се провежда в Рио де Жанейро (Бразилия). България е представена от индивидуалните състезателки Стилияна Николова и Ева Брезалиева.

Уверена и стабилна игра демонстрира абсолютната европейска шампионка за 2024 - Стилияна Николова, и с актив от 88.800 (29.350 на обръч, 29.400 на топка, 30.050 на бухалки и 29.050 на лента) оглави квалификацията за финала на индивидуалния многобой утре. Възпитаничката на Валентина Иванова е с два първи по сила резултата в класирането за финалите на отделните уреди - 30.050 (D. 14.000; A. 8.350; E. 7.700) на бухалки и 29.050 (D. 12.500; A. 8.150; E. 8.400) на лента.

Ева Брезалиева също показа своята класа на килима в "Parque Olímpico" и с общ резултат от 83.350 (28.150 на обръч, 27.350 на топка, 27.200 на бухалки и 27.850 на лента) заема временното 7-мо място в квалификацията след поток B. Грацията, водена от Бранимира Маркова, е с 14-и резултат на бухалки 27.200 (12.600; 7.700; 6.900) на бухалки и трети на лента с 27.850 (11.900; 7.900; 8.050).

Съдия за България на това състезание е Филипа Филипова, която днес е в панела за трудност с тяло на бухалки.

Предстоят съчетанията от потоци C и D, след което ще станат ясни финалистките в многобоя и на отделните уреди.

Преките предавания на световното първенство по художествена гимнастика в Рио де Жанейро по БНТ ще започнат в петък от 20:30 часа.

#Световно първенство по художествена гимнастика в Рио де Жанейро 2025 # Ева Брезалиева #Стилияна Николова

