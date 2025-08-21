БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
BG
 
6
BG
Начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
35-годишната Христина, пострадала от АТВ в Слънчев бряг:...
Чете се за: 01:15 мин.
Пожар гори над Сливница, активираха BG-ALERT
Чете се за: 00:17 мин.
Преместиха Георги Семерджиев в затвора в Бобов дол
Чете се за: 01:17 мин.
Тежка гръдна травма е причина за смъртта на детето в...
Чете се за: 01:42 мин.
Виктор Илиев, врязал се с кола в автобус, вече е в ареста
Чете се за: 01:12 мин.
Не са открити нарушения при случая с родилката, оплакала...
Чете се за: 01:57 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Ексклузивно: Още миналата година въжетата на атракциона в Несебър са били прокъсани?

Елиана Димитрова от Елиана Димитрова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 02:20 мин.
У нас
Запази

Подобни съоръжения трябва да се подменят регулярно - в период между една и три години

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Инцидентът с падналото от парашут дете в Несебър предизвика силна обществена реакция за сигурността на подобни съоръжения. В редакцията на "По света и у нас" дойде пещернякът Орлин Атанасов, който разказа, че още миналата година въжето на парашута, който се скъса, е било разнищено. Парапланеристът Сотир Лазарков пък предупреди, че подобни съоръжения трябва да се подменят регулярно - в период между една и три години.

Дългогодишният пещерняк Орлин Атанасов твърди, че негов приятел от Плевен бил миналата година с дъщеря си на същото съоръжение в Несебър. Докато летели бащата забелязал, че въжетата или лентите били разръфани. Освен това цяла година съоръжението е подлагано на слънце и солена вода.

Според Орлин Атанасов скъсването на лентите и падането на детето означава, че съоръжението от много години не е поддържано.

Пещернякът смята и че карабината, която е използвана, е несигурна. и закупена от "местната железария".

Парапланеристът Сотир Лазарков пък смята, че използваната в Несебър сбруя най-вероятно не е направена със сертифицирани материали - конци, колани и катарами. И обърна внимание на това да се оглежда внимателно сбруята за протрити места, разкъсани шевове или катарама, която е започнала да захабява колана. И при най-малко съмнение, според Лазарков, собствениците трябва да подменят тази сбруя. Това трябва да става и регулярно в период от една до три години. Цената на подобна подмяна не е твърде висока.

Гледайте повече централната емисия "По света и у нас".

#дете падна от парашут #трагедия в Несебър #морски атракциони #несебър #инцидент

Последвайте ни

ТОП 24

Бързи и нагли: Защо среднощните гонки в София остават безнаказани?
1
Бързи и нагли: Защо среднощните гонки в София остават безнаказани?
БНТ ще излъчи световното първенство по художествена гимнастика в Рио де Жанейро
2
БНТ ще излъчи световното първенство по художествена гимнастика в...
Елеонора Лилова е новият директор на РУО - София
3
Елеонора Лилова е новият директор на РУО - София
Приятел на починалия във фаталния автобус лекар: Той избяга от една война, за да умре в друга - тази на пътя
4
Приятел на починалия във фаталния автобус лекар: Той избяга от една...
35-годишната Христина, пострадала от АТВ в Слънчев бряг: Сърцето ѝ се поддържа изкуствено с медикаменти
5
35-годишната Христина, пострадала от АТВ в Слънчев бряг: Сърцето ѝ...
Пожар гори над Сливница, активираха BG-ALERT
6
Пожар гори над Сливница, активираха BG-ALERT

Най-четени

Водачът на лекия автомобил от тежката катастрофа в София имал 6 фиша за 2 седмици
1
Водачът на лекия автомобил от тежката катастрофа в София имал 6...
Прокуратурата за шофьора-убиец: Дишал райски газ, карал с между 170 и 200 км/ч в центъра на София
2
Прокуратурата за шофьора-убиец: Дишал райски газ, карал с между 170...
Ексклузивно: Вижте кадри от зверската катастрофа между кола и автобус на градския транспорт в София (ВИДЕО)
3
Ексклузивно: Вижте кадри от зверската катастрофа между кола и...
Трима души са с опасност за живота след тежката катастрофа между автомобил и автобус на градския транспорт в София
4
Трима души са с опасност за живота след тежката катастрофа между...
Софийският районен съд остави за постоянно в ареста мъж, който подаде фалшив сигнал за взривоопасно устройство в самолет
5
Софийският районен съд остави за постоянно в ареста мъж, който...
21-годишният водач, предизвикал тежката катастрофа в София, е задържан и е под охрана в болницата
6
21-годишният водач, предизвикал тежката катастрофа в София, е...

Още от: Регионални

Огънят в Сливница стигна до първите къщи, но беше овладян
Огънят в Сливница стигна до първите къщи, но беше овладян
Пожар в Пловдивско - къщите спасени в последния момент Пожар в Пловдивско - къщите спасени в последния момент
Чете се за: 00:45 мин.
35-годишната Христина, пострадала от АТВ в Слънчев бряг: Сърцето ѝ се поддържа изкуствено с медикаменти 35-годишната Христина, пострадала от АТВ в Слънчев бряг: Сърцето ѝ се поддържа изкуствено с медикаменти
Чете се за: 01:15 мин.
Взрив в апартамент в Пловдив след теч от газова бутилка Взрив в апартамент в Пловдив след теч от газова бутилка
Чете се за: 00:37 мин.
Жената, пометена от АТВ в Слънчев бряг, е в критично състояние Жената, пометена от АТВ в Слънчев бряг, е в критично състояние
Чете се за: 01:22 мин.
Ограничават паркирането около националния стадион заради срещата между Левски и Аз Алкмаар Ограничават паркирането около националния стадион заради срещата между Левски и Аз Алкмаар
Чете се за: 00:45 мин.

Водещи новини

Ексклузивно: Още миналата година въжетата на атракциона в Несебър са били прокъсани?
Ексклузивно: Още миналата година въжетата на атракциона в Несебър...
Чете се за: 02:20 мин.
У нас
Отговорникът и морякът от трагичния полет в Несебър остават в ареста Отговорникът и морякът от трагичния полет в Несебър остават в ареста
Чете се за: 01:47 мин.
У нас
35-годишната Христина, пострадала от АТВ в Слънчев бряг: Сърцето ѝ се поддържа изкуствено с медикаменти 35-годишната Христина, пострадала от АТВ в Слънчев бряг: Сърцето ѝ се поддържа изкуствено с медикаменти
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
Пожар гори над Сливница, активираха BG-ALERT Пожар гори над Сливница, активираха BG-ALERT
Чете се за: 00:17 мин.
У нас
Виктор Илиев, врязал се с кола в автобус, вече е в ареста
Чете се за: 01:12 мин.
У нас
Не са открити нарушения при случая с родилката, оплакала се от...
Чете се за: 01:57 мин.
У нас
Преместиха Георги Семерджиев в затвора в Бобов дол
Чете се за: 01:17 мин.
У нас
Зеленски ще се срещне с Путин - къде и при какви условия
Чете се за: 01:15 мин.
Европа
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ