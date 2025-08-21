Операция "Колесниците на Гидеон II": Израел превзема град Газа

Израел започна операция по превземането на град Газа. Израелските сили вече действат в кварталите Зейтун и Джабалия. Израелският премиер Бенямин Нетаняху нареди да се съкратят сроковете за установяване на контрол над града, определен от него като последният бастион на Хамас.

Според ООН 86% от територията на Газа е под израелски военен контрол или със заповед за евакуация. В изявление палестинското радикално движение Хамас обвини Израел, че продължава бруталната си война срещу невинни цивилни граждани.

Стотици жители на Газа и източните му предградия започнаха да се изтеглят след началото на израелската сухопътна офанзива срещу най-големия град в палестинския анклав - дом на повече от един милион палестинци.

"Бягам от глада, обсадата, войната, ракетите и дроновете, с които ни бомбардират цяла нощ".

След дни на интензивен артилерийски обстрел и бомбардировки министърът на отбраната Израел Кац одобри операция "Колесниците на Гидеон II".

"Ще атакуваме Хамас още по-дълбоко в град Газа, бастион на управленския и военен терор, извършван от терористичната организация. Ще усилим атаките срещу терористичната инфраструктура под и над земята и ще прекъснем зависимостта на населението от Хамас", заяви Ефи Дефрин, говорител на израелската армия.

Пет дивизии ще се включат в офанзивата. От началото на септември започва мобилизирането на 60 000 резервисти. Продължават бомбардировките и в други части на Ивицата, включително срещу палатков лагер в Дейр ал Балах.

"Това е моята палатка. Казаха ни да се евакуираме за 3 минути и аз изведох децата. Жени, бебета, възрастни, хора с увреждания - всички се евакуираха. Тези палатки бяха чудесни, живеехме щастливо. Казваха, че тук - на юг от Газа, е безопасно. Местих се много пъти - от север към централната част и накрая дойдох тук. Уморени сме!", коментира Мохамед, разселен палестинец.

Израел започна операцията срещу град Газа преди да даде официален отговор на посредниците за предложението за 60-дневно примирие и освобождаване на 10 живи заложници и телата на 18 загинали в замяна на 200 палестински затворници.

Хамас прие предложението. Семействата на похитените направиха съвместно изявление, в което настояха израелското правителство незабавно да започне преговори за връщането на всички заложници.

"Само връщането на заложниците и прекратяването на войната ще гарантира бъдещето на нашата държава, ще позволи на семействата да се възстановят, на войниците да се върнат при близките си, а евакуираните да се върнат в домовете си. Президент Тръмп, вие искате мир, искате войните да спрат, само вие можете да сложите край на това преди да е станало твърде късно. Нуждаем се от подписването на споразумение сега", каза още Далиа Куснир, роднина на заложник.

Израелското правителство окончателно одобри проект за еврейско селище на Западния бряг на река Йордан. Става дума за една от последните географски връзки между големите градове в Западния бряг – Рамала на север и Витлеем на юг.

Изграждането му на практика ще раздели на две окупираната палестинска територия и според палестинците и правозащитни организации може да убие надеждите за бъдеща палестинска държава.

Създаването на селището се обмисля от повече от две десетилетия, но беше замразено под натиска на предишните американски администрации.