БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Интензивен трафик към Гърция - задръствания в...
Чете се за: 00:52 мин.
Остава тежко състоянието на 4-годишния Мартин, блъснат от...
Чете се за: 01:00 мин.
Стилияна Николова спечели сребро в многобоя, Ева...
Чете се за: 02:52 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Операция "Колесниците на Гидеон II": Израел превзема град Газа

Ива Стойкова от Ива Стойкова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 04:17 мин.
По света
Запази

Според ООН 86% от територията на Газа е под израелски военен контрол или със заповед за евакуация

Снимка: БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Израел започна операция по превземането на град Газа. Израелските сили вече действат в кварталите Зейтун и Джабалия. Израелският премиер Бенямин Нетаняху нареди да се съкратят сроковете за установяване на контрол над града, определен от него като последният бастион на Хамас.

Според ООН 86% от територията на Газа е под израелски военен контрол или със заповед за евакуация. В изявление палестинското радикално движение Хамас обвини Израел, че продължава бруталната си война срещу невинни цивилни граждани.

Стотици жители на Газа и източните му предградия започнаха да се изтеглят след началото на израелската сухопътна офанзива срещу най-големия град в палестинския анклав - дом на повече от един милион палестинци.

"Бягам от глада, обсадата, войната, ракетите и дроновете, с които ни бомбардират цяла нощ".

След дни на интензивен артилерийски обстрел и бомбардировки министърът на отбраната Израел Кац одобри операция "Колесниците на Гидеон II".

"Ще атакуваме Хамас още по-дълбоко в град Газа, бастион на управленския и военен терор, извършван от терористичната организация. Ще усилим атаките срещу терористичната инфраструктура под и над земята и ще прекъснем зависимостта на населението от Хамас", заяви Ефи Дефрин, говорител на израелската армия.

Пет дивизии ще се включат в офанзивата. От началото на септември започва мобилизирането на 60 000 резервисти. Продължават бомбардировките и в други части на Ивицата, включително срещу палатков лагер в Дейр ал Балах.

"Това е моята палатка. Казаха ни да се евакуираме за 3 минути и аз изведох децата. Жени, бебета, възрастни, хора с увреждания - всички се евакуираха. Тези палатки бяха чудесни, живеехме щастливо. Казваха, че тук - на юг от Газа, е безопасно. Местих се много пъти - от север към централната част и накрая дойдох тук. Уморени сме!", коментира Мохамед, разселен палестинец.

Израел започна операцията срещу град Газа преди да даде официален отговор на посредниците за предложението за 60-дневно примирие и освобождаване на 10 живи заложници и телата на 18 загинали в замяна на 200 палестински затворници.

Хамас прие предложението. Семействата на похитените направиха съвместно изявление, в което настояха израелското правителство незабавно да започне преговори за връщането на всички заложници.

"Само връщането на заложниците и прекратяването на войната ще гарантира бъдещето на нашата държава, ще позволи на семействата да се възстановят, на войниците да се върнат при близките си, а евакуираните да се върнат в домовете си. Президент Тръмп, вие искате мир, искате войните да спрат, само вие можете да сложите край на това преди да е станало твърде късно. Нуждаем се от подписването на споразумение сега", каза още Далиа Куснир, роднина на заложник.

Израелското правителство окончателно одобри проект за еврейско селище на Западния бряг на река Йордан. Става дума за една от последните географски връзки между големите градове в Западния бряг – Рамала на север и Витлеем на юг.

Изграждането му на практика ще раздели на две окупираната палестинска територия и според палестинците и правозащитни организации може да убие надеждите за бъдеща палестинска държава.

Създаването на селището се обмисля от повече от две десетилетия, но беше замразено под натиска на предишните американски администрации.

#Израел срещу Хамас #Хамас #Ивицата Газа #Израел #евакуация

Последвайте ни

ТОП 24

Гледайте световното първенство по художествена гимнастика НА ЖИВО по БНТ
1
Гледайте световното първенство по художествена гимнастика НА ЖИВО...
Съпругът на 35-годишната Христина през сълзи: Няма надежда, боря се детенцето да ми остане
2
Съпругът на 35-годишната Христина през сълзи: Няма надежда, боря се...
Икономика в сивия сектор: Капитанът на лодката в Несебър бил "общ работник на 4 часа", твърди адвокатът му
3
Икономика в сивия сектор: Капитанът на лодката в Несебър бил...
Отново смърт на пътя: Дрогиран 19-годишен шофьор удари АТВ, баща на три деца загина
4
Отново смърт на пътя: Дрогиран 19-годишен шофьор удари АТВ, баща на...
Гледайте бенефиса на Боряна Калейн тази вечер по БНТ 3
5
Гледайте бенефиса на Боряна Калейн тази вечер по БНТ 3
Стилияна Николова спечели сребро в многобоя, Ева Брезалиева е осма на световното първенство по художествена гимнастика
6
Стилияна Николова спечели сребро в многобоя, Ева Брезалиева е осма...

Най-четени

35-годишната Христина, пострадала от АТВ в Слънчев бряг: Сърцето ѝ се поддържа изкуствено с медикаменти
1
35-годишната Христина, пострадала от АТВ в Слънчев бряг: Сърцето ѝ...
Прокуратурата за шофьора-убиец: Дишал райски газ, карал с между 170 и 200 км/ч в центъра на София
2
Прокуратурата за шофьора-убиец: Дишал райски газ, карал с между 170...
Нарушения без книжка: Шофьорът, врязал се в автобус, е с фиш за скорост преди да има свидетелство за управление на МПС
3
Нарушения без книжка: Шофьорът, врязал се в автобус, е с фиш за...
Майката на 35-годишната Христина, пострадала от АТВ: "Как да кажем, че майка му никога няма да се върне"
4
Майката на 35-годишната Христина, пострадала от АТВ: "Как да...
8-годишно дете е загинало след падане от парашут на плажа в Несебър
5
8-годишно дете е загинало след падане от парашут на плажа в Несебър
Гледайте световното първенство по художествена гимнастика НА ЖИВО по БНТ
6
Гледайте световното първенство по художествена гимнастика НА ЖИВО...

Още от: Близък изток

Гладът в Газа: Животът на 132 000 деца под 5-годишна възраст е застрашен от недохранване
Гладът в Газа: Животът на 132 000 деца под 5-годишна възраст е застрашен от недохранване
Оцеляване на ръба: ООН потвърди, че 514 000 души или една четвърт от палестинците гладуват Оцеляване на ръба: ООН потвърди, че 514 000 души или една четвърт от палестинците гладуват
Чете се за: 02:05 мин.
ООН: Офанзивата на град Газа ще има "ужасяващи хуманитарни последствия" ООН: Офанзивата на град Газа ще има "ужасяващи хуманитарни последствия"
Чете се за: 04:10 мин.
Съдбата на Газа - ще има ли примирие? Съдбата на Газа - ще има ли примирие?
Чете се за: 01:10 мин.
Отговорът на Израел на мирното предложение: Нетаняху нареди преговори за освобождаване на заложници Отговорът на Израел на мирното предложение: Нетаняху нареди преговори за освобождаване на заложници
Чете се за: 02:52 мин.
Нетаняху нареди започването на незабавни преговори за освобождаване на всички заложници Нетаняху нареди започването на незабавни преговори за освобождаване на всички заложници
Чете се за: 01:10 мин.

Водещи новини

Остава тежко състоянието на 4-годишния Мартин, блъснат от АТВ в Слънчев бряг
Остава тежко състоянието на 4-годишния Мартин, блъснат от АТВ в...
Чете се за: 01:00 мин.
Регионални
Интензивен трафик към Гърция - задръствания в Кресненското дефиле Интензивен трафик към Гърция - задръствания в Кресненското дефиле
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Какво е състоянието на детето, пострадало при токов удар от уличен стълб до детска площадка във Варна? Какво е състоянието на детето, пострадало при токов удар от уличен стълб до детска площадка във Варна?
Чете се за: 03:40 мин.
У нас
Горящо незаконно сметище е причината за пожара в Сливенско Горящо незаконно сметище е причината за пожара в Сливенско
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Политическа криза: Външният министър на Нидерландия подаде оставка
Чете се за: 03:10 мин.
По света
"Голямата маса" отново събира съседи и приятели в София
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
19-годишен младеж загина при катастрофа в района на Петрич
Чете се за: 00:22 мин.
У нас
Комисия на НС ще проведе изслушване на кандидата за зам.-омбудсман...
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ