Археологически разкопки от Източния некропол на Сердика (СНИМКИ)

Регионалния исторически музей на София провежда археологически проучвания на част от Източния некропол на Сердика. Те започнаха на 11 август 2025 г. и обхващат Северното крило на Националната художествена академия. Досега са намерени общо 13 гроба на различна дълбочина.

Ръководител е Елена Николова.

Гробни дарове са открити само в един гроб с погребение на жена. Артефактите са бронзови накити (гривни на двете ръце) и два малки стъклени съда, поставени до таза.



Разкопките ще продължат до пълното проучване на терена за ремонт на Северното крило на НХА.

Снимки: Десислава Кулелиева, БНТ