Пожар гори над Сливница, активираха BG-ALERT
Чете се за: 00:17 мин.
Преместиха Георги Семерджиев в затвора в Бобов дол
Чете се за: 01:17 мин.
Тежка гръдна травма е причина за смъртта на детето в...
Чете се за: 01:42 мин.
Виктор Илиев, врязал се с кола в автобус, вече е в ареста
Чете се за: 01:12 мин.
Не са открити нарушения при случая с родилката, оплакала...
Чете се за: 01:57 мин.

Археологически разкопки от Източния некропол на Сердика (СНИМКИ)

Десислава Кулелиева
Всичко от автора
Чете се за: 00:45 мин.
Галерия
археологически разкопки източния некропол сердика
Регионалния исторически музей на София провежда археологически проучвания на част от Източния некропол на Сердика. Те започнаха на 11 август 2025 г. и обхващат Северното крило на Националната художествена академия. Досега са намерени общо 13 гроба на различна дълбочина.

Ръководител е Елена Николова.

Гробни дарове са открити само в един гроб с погребение на жена. Артефактите са бронзови накити (гривни на двете ръце) и два малки стъклени съда, поставени до таза.


Разкопките ще продължат до пълното проучване на терена за ремонт на Северното крило на НХА.

Снимки: Десислава Кулелиева, БНТ

