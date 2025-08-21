Огънят в Сливница стигна до първите къщи, но беше овладян

15 декара гора изгоря край Сливница в голям пожар този следобед. Заради бързата намеса на пожарната огънят беше локализиран.

Пожарът е тръгнал от район, в който свършват полета със слънчогледи. Най-вероятно е започнал от поредната човешка небрежност. Екип на "По света и у нас" беше на мястото, на което е тръгнал пожарът. Всъщност това, че той тръгва сравнително далеч от Сливница, прави пожара безопасен за населеното място. Но заради вятъра и ниската растителност бързо преминава във върхов пожар и тогава вече става опасно и за част от къщите в града.

Ст. комисар Георги Иванов директор на РДПБЗН: "В ранния следобед се създаде по-тежка ситуация, тъй като бяха застрашени 10 - 15 къщи, които са близо до боровата гора. Включиха се и пет цистерни с вода от община Сливница, както и три броя тежка техника от бетонов център, които също помогнаха в най-застрашената част около къщите. Имаше интензивно мокрене с вода, а пожарните екипи във вътрешността сваляха върховото горене, което се беше получило на момента от силния вятър".

Пожарът вече е локализиран. Доизгасяват се само малки огнища вътре на неговата територия. Има постоянно пожарникари в района. Опасност за населеното място вече няма.