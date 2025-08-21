БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
35-годишната Христина, пострадала от АТВ в Слънчев бряг:...
Чете се за: 01:15 мин.
Пожар гори над Сливница, активираха BG-ALERT
Чете се за: 00:17 мин.
Преместиха Георги Семерджиев в затвора в Бобов дол
Чете се за: 01:17 мин.
Тежка гръдна травма е причина за смъртта на детето в...
Чете се за: 01:42 мин.
Виктор Илиев, врязал се с кола в автобус, вече е в ареста
Чете се за: 01:12 мин.
Не са открити нарушения при случая с родилката, оплакала...
Чете се за: 01:57 мин.

Огънят в Сливница стигна до първите къщи, но беше овладян

Иво Никодимов
Чете се за: 01:55 мин.
15 декара гора изгоря край Сливница

Огънят в Сливница стигна до първите къщи, но беше овладян
Снимка: БТА
15 декара гора изгоря край Сливница в голям пожар този следобед. Заради бързата намеса на пожарната огънят беше локализиран.

Пожарът е тръгнал от район, в който свършват полета със слънчогледи. Най-вероятно е започнал от поредната човешка небрежност. Екип на "По света и у нас" беше на мястото, на което е тръгнал пожарът. Всъщност това, че той тръгва сравнително далеч от Сливница, прави пожара безопасен за населеното място. Но заради вятъра и ниската растителност бързо преминава във върхов пожар и тогава вече става опасно и за част от къщите в града.

Ст. комисар Георги Иванов директор на РДПБЗН: "В ранния следобед се създаде по-тежка ситуация, тъй като бяха застрашени 10 - 15 къщи, които са близо до боровата гора. Включиха се и пет цистерни с вода от община Сливница, както и три броя тежка техника от бетонов център, които също помогнаха в най-застрашената част около къщите. Имаше интензивно мокрене с вода, а пожарните екипи във вътрешността сваляха върховото горене, което се беше получило на момента от силния вятър".

Пожарът вече е локализиран. Доизгасяват се само малки огнища вътре на неговата територия. Има постоянно пожарникари в района. Опасност за населеното място вече няма.

Вижте повече в прякото включване на Иво Никодимов.

#пожари #сливница

