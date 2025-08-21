БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
35-годишната Христина, пострадала от АТВ в Слънчев бряг:...
Чете се за: 01:15 мин.
Пожар гори над Сливница, активираха BG-ALERT
Чете се за: 00:17 мин.
Преместиха Георги Семерджиев в затвора в Бобов дол
Чете се за: 01:17 мин.
Тежка гръдна травма е причина за смъртта на детето в...
Чете се за: 01:42 мин.
Виктор Илиев, врязал се с кола в автобус, вече е в ареста
Чете се за: 01:12 мин.
Не са открити нарушения при случая с родилката, оплакала...
Чете се за: 01:57 мин.

Арестуваха украинец за взривовете на "Северен поток"

Милен Атанасов от Милен Атанасов
По света
Предстои екстрадирането му в Германия

арестуваха украинец взривовете северен поток
Италианската полиция задържа мъж от украински произход по подозрение, че е координирал атаките срещу газопроводите "Северен поток" 1 и 2.

Заподозреният е арестуван тази нощ в провинция Римини.

Предстои екстрадирането му в Германия.

Смята се, че мъжът е координирал действията на група, която е поставила взривни устройства по тръби в Балтийско море.

Газопроводите "Северен поток" 1 и 2, които минават от Русия през Балтийско море до Германия, бяха засегнати от няколко експлозии в края на септември 2022 година.

