Арестуваха украинец за взривовете на "Северен поток"

Предстои екстрадирането му в Германия
Италианската полиция задържа мъж от украински произход по подозрение, че е координирал атаките срещу газопроводите "Северен поток" 1 и 2.
Заподозреният е арестуван тази нощ в провинция Римини.
Предстои екстрадирането му в Германия.
Смята се, че мъжът е координирал действията на група, която е поставила взривни устройства по тръби в Балтийско море.
Газопроводите "Северен поток" 1 и 2, които минават от Русия през Балтийско море до Германия, бяха засегнати от няколко експлозии в края на септември 2022 година.