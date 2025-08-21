Арестуваха украинец за взривовете на "Северен поток"

Италианската полиция задържа мъж от украински произход по подозрение, че е координирал атаките срещу газопроводите "Северен поток" 1 и 2.



Заподозреният е арестуван тази нощ в провинция Римини.

Предстои екстрадирането му в Германия.

Смята се, че мъжът е координирал действията на група, която е поставила взривни устройства по тръби в Балтийско море.

Газопроводите "Северен поток" 1 и 2, които минават от Русия през Балтийско море до Германия, бяха засегнати от няколко експлозии в края на септември 2022 година.



