Нетаняху нареди започването на незабавни преговори за освобождаване на всички заложници

Израелският премиер Бенямин Нетаняху обяви, че е наредил започването на незабавни преговори за освобождаване на всички заложници и слагане на край на войната в Ивицата Газа при условия, приемливи за Израел.

Изявлението на Нетаняху дойде часове след като Израел започна операция по превземането на град Газа в момент, в който се чака официалният му отговор по предложението за 60-дневно примирие и освобождаване на 10 живи заложници и телата на 18 загинали в замяна на 200 палестински затворници.

Хамас вече прие предложението на посредниците Катар и Египет.

Израелската армия вече държи около 75% от територията на Ивицата Газа.

В изявление палестинското радикално движение Хамас обвини Израел, че продължава бруталната си война срещу невинни цивилни граждани.