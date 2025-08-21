БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
Нетаняху нареди започването на незабавни преговори за освобождаване на всички заложници

Диана Симеонова от Диана Симеонова
По света
Слагане на край на войната в Ивицата Газа при условия, приемливи за Израел

Израелският премиер Бенямин Нетаняху обяви, че е наредил започването на незабавни преговори за освобождаване на всички заложници и слагане на край на войната в Ивицата Газа при условия, приемливи за Израел.

Изявлението на Нетаняху дойде часове след като Израел започна операция по превземането на град Газа в момент, в който се чака официалният му отговор по предложението за 60-дневно примирие и освобождаване на 10 живи заложници и телата на 18 загинали в замяна на 200 палестински затворници.

Хамас вече прие предложението на посредниците Катар и Египет.

Израелската армия вече държи около 75% от територията на Ивицата Газа.

В изявление палестинското радикално движение Хамас обвини Израел, че продължава бруталната си война срещу невинни цивилни граждани.

