Отново пострадало дете на атракцион: Майка разказва за инцидент в Китен

След като от "По света и у нас" показахме воден атракцион тип „надуваем батут“, разположен в неохраняемата зона на плажа в Китен, родители също алармираха за опасното съоръжение. Майка на 10-годишно дете застана пред камерата на "По света и у нас" и разказа за сериозни наранявания, които синът й е получил. Тя е подала сигнал и до редица институции.

Реклама в социалните мрежи обещава забавление и безопасност – воден атракцион тип “надуваем батут” на Южния плаж в Китен. Затова Велизара решава да зарадва своя 10-годишен син и го пуска да се качи.

Велизара Николова, майка на Петър: “В рекламата уверяваха, че има достатъчно спасители, които се грижат за безопасността на децата. Като отидохме на място попитахме дали може като е на 10 години, да влезе сам. И те казаха – окей, няма проблем.”

Само минути по-късно играта се превръща в инцидент.

Петър, 10 години: “Качих се на атракциона и като стигнах до батута, там паднах. Усетих, че се порязах на нещо. Една майка видя, че съм се порязал и веднага стисна раната, за да спре кръвотечението. Пренесе ме на ръце до брега.” Велизара Николова, майка на Петър: “Отидох да видя какво става, видях кървящата рана на крака. Сложих го веднага на един стол близо до касата, дадоха ни аптечка и това беше - оправяйте се с аптечката. Оказа се, че на мястото на падане наистина е дълбоко, но по цялото дъно на атракциона имаше множество миди. Предположихме, че вероятно се е порязал. Пуснах сигнали до КЗП, Държавна Агенция “Закрила на детето”, Община Приморско. Очаквам някаква реакция от тяхна страна, проверка и какво е установила тази проверка.”

Пред атракциона има табела за край на охраняемата зона. Управата твърди, че има наблюдател, но по думите им отговорността е на родителите. От РЗИ и Община Приморско посочват, че нямат правомощия върху водните атракции.

Иван Гайков, кмет на Община Приморско: “При извършена проверка се установи още след репортажа вчера, че ползвателите на съоръжението са почистили дъното на въпросния батут, на който са, било захванато по естествен начин раковини, които са създавали дискомфорт и са одрасквали или наранявали децата, които са играли там. Специално на плажовете, общинското ръководство е безсилно, тъй като там е в правомощията на държава и респективно в правомощията на Министерството на туризма. Ако кметовете имат възможност да извършват контролни проверки, смятам, че това значително ще подобри и ще елиминира подобни случаи.”

Концесионерът на плажа отказа коментар пред камера, но уточни, че отговорността за децата е на фирмата, стопанисваща водния атракцион. Въпросът кой релано отговаря за безопасността на децата остава.