БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
BG
 
6
BG
Начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
35-годишната Христина, пострадала от АТВ в Слънчев бряг:...
Чете се за: 01:15 мин.
Пожар гори над Сливница, активираха BG-ALERT
Чете се за: 00:17 мин.
Преместиха Георги Семерджиев в затвора в Бобов дол
Чете се за: 01:17 мин.
Тежка гръдна травма е причина за смъртта на детето в...
Чете се за: 01:42 мин.
Виктор Илиев, врязал се с кола в автобус, вече е в ареста
Чете се за: 01:12 мин.
Не са открити нарушения при случая с родилката, оплакала...
Чете се за: 01:57 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Отново пострадало дете на атракцион: Майка разказва за инцидент в Китен

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Елеана Цанова
A+ A-
Чете се за: 03:35 мин.
У нас
Запази

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

След като от "По света и у нас" показахме воден атракцион тип „надуваем батут“, разположен в неохраняемата зона на плажа в Китен, родители също алармираха за опасното съоръжение. Майка на 10-годишно дете застана пред камерата на "По света и у нас" и разказа за сериозни наранявания, които синът й е получил. Тя е подала сигнал и до редица институции.

Реклама в социалните мрежи обещава забавление и безопасност – воден атракцион тип “надуваем батут” на Южния плаж в Китен. Затова Велизара решава да зарадва своя 10-годишен син и го пуска да се качи.

Велизара Николова, майка на Петър: “В рекламата уверяваха, че има достатъчно спасители, които се грижат за безопасността на децата. Като отидохме на място попитахме дали може като е на 10 години, да влезе сам. И те казаха – окей, няма проблем.”

Само минути по-късно играта се превръща в инцидент.

Петър, 10 години: “Качих се на атракциона и като стигнах до батута, там паднах. Усетих, че се порязах на нещо. Една майка видя, че съм се порязал и веднага стисна раната, за да спре кръвотечението. Пренесе ме на ръце до брега.”

Велизара Николова, майка на Петър: “Отидох да видя какво става, видях кървящата рана на крака. Сложих го веднага на един стол близо до касата, дадоха ни аптечка и това беше - оправяйте се с аптечката. Оказа се, че на мястото на падане наистина е дълбоко, но по цялото дъно на атракциона имаше множество миди. Предположихме, че вероятно се е порязал. Пуснах сигнали до КЗП, Държавна Агенция “Закрила на детето”, Община Приморско. Очаквам някаква реакция от тяхна страна, проверка и какво е установила тази проверка.”

Пред атракциона има табела за край на охраняемата зона. Управата твърди, че има наблюдател, но по думите им отговорността е на родителите. От РЗИ и Община Приморско посочват, че нямат правомощия върху водните атракции.

Иван Гайков, кмет на Община Приморско: “При извършена проверка се установи още след репортажа вчера, че ползвателите на съоръжението са почистили дъното на въпросния батут, на който са, било захванато по естествен начин раковини, които са създавали дискомфорт и са одрасквали или наранявали децата, които са играли там. Специално на плажовете, общинското ръководство е безсилно, тъй като там е в правомощията на държава и респективно в правомощията на Министерството на туризма. Ако кметовете имат възможност да извършват контролни проверки, смятам, че това значително ще подобри и ще елиминира подобни случаи.”

Концесионерът на плажа отказа коментар пред камера, но уточни, че отговорността за децата е на фирмата, стопанисваща водния атракцион. Въпросът кой релано отговаря за безопасността на децата остава.

#атракцион #Китен

Последвайте ни

ТОП 24

БНТ ще излъчи световното първенство по художествена гимнастика в Рио де Жанейро
1
БНТ ще излъчи световното първенство по художествена гимнастика в...
35-годишната Христина, пострадала от АТВ в Слънчев бряг: Сърцето ѝ се поддържа изкуствено с медикаменти
2
35-годишната Христина, пострадала от АТВ в Слънчев бряг: Сърцето ѝ...
Пожар гори над Сливница, активираха BG-ALERT
3
Пожар гори над Сливница, активираха BG-ALERT
Тежка гръдна травма е причина за смъртта на детето в Несебър - гледат мярката на тримата задържани
4
Тежка гръдна травма е причина за смъртта на детето в Несебър -...
Израел обяви "втори етап" от превземането на град Газа
5
Израел обяви "втори етап" от превземането на град Газа
НА ЖИВО: Левски – АЗ Алкмаар 0:0
6
НА ЖИВО: Левски – АЗ Алкмаар 0:0

Най-четени

Водачът на лекия автомобил от тежката катастрофа в София имал 6 фиша за 2 седмици
1
Водачът на лекия автомобил от тежката катастрофа в София имал 6...
Прокуратурата за шофьора-убиец: Дишал райски газ, карал с между 170 и 200 км/ч в центъра на София
2
Прокуратурата за шофьора-убиец: Дишал райски газ, карал с между 170...
Ексклузивно: Вижте кадри от зверската катастрофа между кола и автобус на градския транспорт в София (ВИДЕО)
3
Ексклузивно: Вижте кадри от зверската катастрофа между кола и...
Трима души са с опасност за живота след тежката катастрофа между автомобил и автобус на градския транспорт в София
4
Трима души са с опасност за живота след тежката катастрофа между...
Софийският районен съд остави за постоянно в ареста мъж, който подаде фалшив сигнал за взривоопасно устройство в самолет
5
Софийският районен съд остави за постоянно в ареста мъж, който...
21-годишният водач, предизвикал тежката катастрофа в София, е задържан и е под охрана в болницата
6
21-годишният водач, предизвикал тежката катастрофа в София, е...

Още от: Регионални

Полицейска гонка с каруци заради дерайлиралия влак край Пясъчево
Полицейска гонка с каруци заради дерайлиралия влак край Пясъчево
Огънят в Сливница стигна до първите къщи, но беше овладян Огънят в Сливница стигна до първите къщи, но беше овладян
Чете се за: 01:55 мин.
Ексклузивно: Още миналата година въжетата на атракциона в Несебър са били прокъсани? Ексклузивно: Още миналата година въжетата на атракциона в Несебър са били прокъсани?
Чете се за: 03:30 мин.
Пожар в Пловдивско - къщите спасени в последния момент Пожар в Пловдивско - къщите спасени в последния момент
Чете се за: 00:45 мин.
35-годишната Христина, пострадала от АТВ в Слънчев бряг: Сърцето ѝ се поддържа изкуствено с медикаменти 35-годишната Христина, пострадала от АТВ в Слънчев бряг: Сърцето ѝ се поддържа изкуствено с медикаменти
5812
Чете се за: 01:15 мин.
Взрив в апартамент в Пловдив след теч от газова бутилка Взрив в апартамент в Пловдив след теч от газова бутилка
Чете се за: 00:37 мин.

Водещи новини

Ексклузивно: Още миналата година въжетата на атракциона в Несебър са били прокъсани?
Ексклузивно: Още миналата година въжетата на атракциона в Несебър...
Чете се за: 03:30 мин.
У нас
Нова следа за трагичния полет в Несебър: Морякът изхвърлил катарамата, за да прикрие следи Нова следа за трагичния полет в Несебър: Морякът изхвърлил катарамата, за да прикрие следи
Чете се за: 03:57 мин.
У нас
35-годишната Христина, пострадала от АТВ в Слънчев бряг: Сърцето ѝ се поддържа изкуствено с медикаменти 35-годишната Христина, пострадала от АТВ в Слънчев бряг: Сърцето ѝ се поддържа изкуствено с медикаменти
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
Политически спорове: Депутати приеха решение за справяне с водната криза Политически спорове: Депутати приеха решение за справяне с водната криза
Чете се за: 03:27 мин.
У нас
Нетаняху нареди започването на незабавни преговори за освобождаване...
Чете се за: 01:10 мин.
По света
Швейцария, Австрия или Турция - възможни места за мирни преговори...
Чете се за: 04:02 мин.
По света
Полицейска гонка с каруци заради дерайлиралия влак край Пясъчево
Чете се за: 02:40 мин.
У нас
Отново пострадало дете на атракцион: Майка разказва за инцидент в...
Чете се за: 03:35 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ