Политически спорове: Депутати приеха решение за справяне с водната криза

Депутатите приеха деветте точки за справяне с водната криза с 12 гласа "за", 1 "против" и 3 "въздържали се". До решението обаче се стигна след взаимни обвинения между политическите сили кой е виновен за водната криза.

ПП- ДБ посочиха като виновник изпълнителната власт и по -точно правителството на Росен Желязков, ГЕРБ - СДС отговориха, че в основата е политическата нестабилност от последните години.

Според "ДПС - Ново начало" проблемът е в липсата на координация, а не в липсата на финанси.