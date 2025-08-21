Политически спорове: Депутати приеха решение за справяне с водната криза

Предстои гласуване в пленарна зала
Депутатите приеха деветте точки за справяне с водната криза с 12 гласа "за", 1 "против" и 3 "въздържали се". До решението обаче се стигна след взаимни обвинения между политическите сили кой е виновен за водната криза.
ПП- ДБ посочиха като виновник изпълнителната власт и по -точно правителството на Росен Желязков, ГЕРБ - СДС отговориха, че в основата е политическата нестабилност от последните години.
Според "ДПС - Ново начало" проблемът е в липсата на координация, а не в липсата на финанси.
Николай Нанков, депутат от ГЕРБ-СДС: "Над 260 хиляди души понастоящем са във воден режим, а в цялата страна, където има български граждани във воден режим, това не е от седемте месеца, откакто има това работещо за българските граждани правителство. Миналата година дори по това време имаше над 350 хил. български граждани във воден режим. Факт е обаче, че поради редица натрупани проблеми през годините все още има места с влошено, доста тежко състояние на водопреносната мрежа."
Явор Божанков, депутат от ПП-ДБ: "Съгласни сме, че проблемите са натрупани в годините, министрите го казаха, но 12 години ГЕРБ управляваха водния сектор и както казват те, ремонтираха язовири за над 600 млн. похарчени средства. Видяхме докъде стигнаха тези ремонти и това е една от причините днес да сме в настоящата тежка ситуация."
Йордан Цонев, депутат от "ДПС - Ново начало": "Ние за първи път посочваме източниците на финансиране и средствата, както от бюджета, така и с помощта на Българската банка за развитие по определени схеми. Искам да подчертая, че за нас от "ДПС - Ново начало" в началото решаването на проблемите на хората не може да бъде пречка липсата на финанси от държавата."