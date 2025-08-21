БНТ
35-годишната Христина, пострадала от АТВ в Слънчев бряг:...
16:36, 21.08.2025 (обновена)
Чете се за: 01:15 мин.
Пожар гори над Сливница, активираха BG-ALERT
14:12, 21.08.2025 (обновена)
Чете се за: 00:17 мин.
Преместиха Георги Семерджиев в затвора в Бобов дол
13:40, 21.08.2025
Чете се за: 01:17 мин.
Тежка гръдна травма е причина за смъртта на детето в...
12:24, 21.08.2025 (обновена)
Чете се за: 01:42 мин.
Виктор Илиев, врязал се с кола в автобус, вече е в ареста
11:17, 21.08.2025 (обновена)
Чете се за: 01:12 мин.
Не са открити нарушения при случая с родилката, оплакала...
09:59, 21.08.2025
Чете се за: 01:57 мин.
Спорт
Спортни новини 21.08.2025 г., 20:50 ч.
от
БНТ
20:50, 21.08.2025
Спорт
20:28, 21.08.2025
НА ЖИВО: Левски – АЗ Алкмаар 0:0
20:25, 21.08.2025
Политически спорове: Депутати приеха решение за справяне с водната...
20:20, 21.08.2025
НА ЖИВО: Шкендия - Лудогорец 0:0
20:17, 21.08.2025
Отново пострадало дете на атракцион: Майка разказва за инцидент в...
20:11, 21.08.2025
Нова следа за трагичния полет в Несебър: Морякът изхвърлил...
18:31, 21.08.2025
Швейцария, Австрия или Турция - възможни места за мирни преговори...
18:16, 21.08.2025
Огънят в Сливница стигна до първите къщи, но беше овладян
Водещи новини
Ексклузивно: Още миналата година въжетата на атракциона в Несебър...
18:02, 21.08.2025
Чете се за: 03:30 мин.
У нас
Нова следа за трагичния полет в Несебър: Морякът изхвърлил катарамата, за да прикрие следи
20:11, 21.08.2025
Чете се за: 03:57 мин.
У нас
35-годишната Христина, пострадала от АТВ в Слънчев бряг: Сърцето ѝ се поддържа изкуствено с медикаменти
16:24, 21.08.2025 (обновена)
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
Нетаняху нареди започването на незабавни преговори за освобождаване на всички заложници
20:34, 21.08.2025 (обновена)
Чете се за: 01:10 мин.
По света
Швейцария, Австрия или Турция - възможни места за мирни преговори...
18:31, 21.08.2025 (обновена)
Чете се за: 04:37 мин.
По света
Мъжът, врязал се в детска площадка, се опитал да подпали жена на...
21:14, 21.08.2025
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
Отново пострадало дете на атракцион: Майка разказва за инцидент в...
20:17, 21.08.2025
Чете се за: 03:35 мин.
У нас
Пожар гори в района на Голямо село, община Бобов дол
22:51, 21.08.2025
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
