Росен Барчовски: Утрото е по-мъдро от вечерта

Росен Барчовски подходи философски след прибирането на българския национален отбор по баскетбол за мъже на родна земя. Селекционерът посочи проблемите със селекцията като основна причина за това българите да не се класират за същинските квалификации на световното първенство в Катар през 2027 година. Припомняме, че „лъвовете“ финишираха на последното трето място в група F от предварителните пресявки, което означава, че ще играят и предквалификации за Евробаскет 2029.

Опитният специалист коментира и загубата срещу Нидерландия със 70:97 в Алмере.

“Започнахме вчера много добре, излязоха всички тактически неща, които искахме, държахме се 15 минути. Един път стана разликата 10 точки, върнахме я, вторият път вече нямаше шанс. Типично за млад отбор да прави такива големи амплитуди. Няколко грешки поред окриляват другия отбор, нашият пада психически и не може да с оправи“, сподели наставникът.

Той говори и за своето бъдеще начело на „трикольорите“.

„Както се казва, утрото е по-мъдро от вечерта, а то не е дошло. Трябва да минат 3,4 дни. Аз бяла кърпа не хвърлям, но много добре знам какви са ми намеренията, но тях първо ще ги споделя с президента на федерацията Георги Глушков“, поясни той.

„Относно състоянието на българския баскетбол, не съм аз последна инстанция. Има много хора, които работят в това отношение, но то очевидно не е такова, каквото искаме“, заяви Барчовски.

Повече от интервюто с Росен Барчовски вижте във видеото!