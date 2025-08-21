БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
35-годишната Христина, пострадала от АТВ в Слънчев бряг:...
Чете се за: 01:15 мин.
Пожар гори над Сливница, активираха BG-ALERT
Чете се за: 00:17 мин.
Преместиха Георги Семерджиев в затвора в Бобов дол
Чете се за: 01:17 мин.
Тежка гръдна травма е причина за смъртта на детето в...
Чете се за: 01:42 мин.
Виктор Илиев, врязал се с кола в автобус, вече е в ареста
Чете се за: 01:12 мин.
Не са открити нарушения при случая с родилката, оплакала...
Чете се за: 01:57 мин.

Росен Барчовски: Утрото е по-мъдро от вечерта

Чете се за: 01:57 мин.
Спорт
Спорт
Много добре знам какви са ми намеренията, заяви селекционерът на баскетболните национали след провала в предварителните световни квалификации.

Росен Барчовски: Утрото е по-мъдро от вечерта
Росен Барчовски подходи философски след прибирането на българския национален отбор по баскетбол за мъже на родна земя. Селекционерът посочи проблемите със селекцията като основна причина за това българите да не се класират за същинските квалификации на световното първенство в Катар през 2027 година. Припомняме, че „лъвовете“ финишираха на последното трето място в група F от предварителните пресявки, което означава, че ще играят и предквалификации за Евробаскет 2029.

Опитният специалист коментира и загубата срещу Нидерландия със 70:97 в Алмере.

“Започнахме вчера много добре, излязоха всички тактически неща, които искахме, държахме се 15 минути. Един път стана разликата 10 точки, върнахме я, вторият път вече нямаше шанс. Типично за млад отбор да прави такива големи амплитуди. Няколко грешки поред окриляват другия отбор, нашият пада психически и не може да с оправи“, сподели наставникът.

Той говори и за своето бъдеще начело на „трикольорите“.

Както се казва, утрото е по-мъдро от вечерта, а то не е дошло. Трябва да минат 3,4 дни. Аз бяла кърпа не хвърлям, но много добре знам какви са ми намеренията, но тях първо ще ги споделя с президента на федерацията Георги Глушков“, поясни той.

Относно състоянието на българския баскетбол, не съм аз последна инстанция. Има много хора, които работят в това отношение, но то очевидно не е такова, каквото искаме“, заяви Барчовски.

Повече от интервюто с Росен Барчовски вижте във видеото!

#Български национален отбор по баскетбол за мъже #Предварителни квалификации за световното първенство по баскетбол за мъже през 2027 година # Росен Барчовски

35-годишната Христина, пострадала от АТВ в Слънчев бряг: Сърцето ѝ се поддържа изкуствено с медикаменти
БНТ ще излъчи световното първенство по художествена гимнастика в Рио де Жанейро
Пожар гори над Сливница, активираха BG-ALERT
Левски се сгромоляса за 6 минути срещу АЗ Алкмаар
Тежка гръдна травма е причина за смъртта на детето в Несебър - гледат мярката на тримата задържани
Нова следа за трагичния полет в Несебър: Морякът изхвърлил катарамата, за да прикрие следи
Водачът на лекия автомобил от тежката катастрофа в София имал 6 фиша за 2 седмици
Прокуратурата за шофьора-убиец: Дишал райски газ, карал с между 170 и 200 км/ч в центъра на София
Ексклузивно: Вижте кадри от зверската катастрофа между кола и автобус на градския транспорт в София (ВИДЕО)
Трима души са с опасност за живота след тежката катастрофа между автомобил и автобус на градския транспорт в София
Софийският районен съд остави за постоянно в ареста мъж, който подаде фалшив сигнал за взривоопасно устройство в самолет
21-годишният водач, предизвикал тежката катастрофа в София, е задържан и е под охрана в болницата
Спортни новини 21.08.2025 г., 20:50 ч.
Спортни новини 21.08.2025 г., 20:50 ч.
Левски и Арда откриват кампанията си в плейофите за влизане в групите на Лигата на конференциите
Чете се за: 01:40 мин.
Лудогорец гостува на Шкендия в Скопие в първия мач от плейофите на Лига Европа
Чете се за: 01:50 мин.
Спортни новини 21.08.2025 г., 12:25 ч.
Георги Иванов: България се нуждае от оптимизъм и професионализъм, не от омраза
Чете се за: 07:00 мин.
Гледайте втория епизод от новия сезон на подкаста на БНТ "Фентъзмагории"
Чете се за: 00:37 мин.

Ексклузивно: Още миналата година въжетата на атракциона в Несебър са били прокъсани?
Ексклузивно: Още миналата година въжетата на атракциона в Несебър...
Чете се за: 03:30 мин.
У нас
У нас
Нова следа за трагичния полет в Несебър: Морякът изхвърлил катарамата, за да прикрие следи
Чете се за: 03:57 мин.
У нас
У нас
35-годишната Христина, пострадала от АТВ в Слънчев бряг: Сърцето ѝ се поддържа изкуствено с медикаменти
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
У нас
Нетаняху нареди започването на незабавни преговори за освобождаване на всички заложници
Чете се за: 01:10 мин.
По света
По света
Швейцария, Австрия или Турция - възможни места за мирни преговори...
Чете се за: 04:37 мин.
По света
По света
Мъжът, врязал се в детска площадка, се опитал да подпали жена на...
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
У нас
Отново пострадало дете на атракцион: Майка разказва за инцидент в...
Чете се за: 03:35 мин.
У нас
У нас
Пожар гори в района на Голямо село, община Бобов дол
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
У нас
