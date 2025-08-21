Мъжът, врязал се в детска площадка, се опитал да подпали жена на улицата

Пиян шофьор се вряза с бус в детска площадка в столичния квартал „Христо Смирненски“. Оказва се, че преди инцидента мъжът е имал свада с жена. Той е отправил закани за живота ѝ, залял я с течност и се опитал да я запали.

Живущи в района подават сигнал за кавга между мъж и жена. Оказва се – не за първи път. След пристигане на полицейски екип мъжът прави опит да избяга с бус, в резултат на което се удря в три паркирани автомобила, губи управление и се врязва в детска площадка.

Комисар Иво Захариев – началникът на 1-во РУ-СДВР: „Съдържанието на алкохол в кръвта му е 2,7 промила. Съставени са му акт за управление след употреба на алкохол, причиняване на ПТП, неподчинение, дерегистрация на въпросния автомобил, отнемане на свидетелството. МПС е иззето и е на служебен паркинг.“

Преди намесата на полицията мъжът е отправял заплахи към жена, която е негова позната. Направил е и опит да я подпали.

Комисар Иво Захариев – началникът на 1-во РУ-СДВР: „Отправял е закани за живота и здравето ѝ, като е успял да я залее с течност, която към настоящия момент установяваме каква е. Заляна е с течност и е направен опит да я запали.“

След излизането на кръвната проба на мъжа му е повдигнато обвинение за управление на автомобил с 2,38 промила алкохол и за закана за убийство.

Николай Николаев – говорител на Софийска районна прокуратура: „Обвиняемият е задържан за срок до 72 часа с оглед внасяне на искане до Софийския районен съд за постоянното му задържане. Става въпрос за осъждан гражданин, многократно осъждан няколко пъти за управление на МПС след употреба на алкохол.“

Диана живее в района, в който стана инцидентът. Казва, че мястото е спокойно.

Диана Шумарова:„Почти всеки ден, когато сме с детето, идваме. Даже се учудвам, че е имало такъв инцидент.“

За случката разказа и кметът на район „Слатина“ – Георги Илиев, който обясни, че ще предприеме мерки.

Георги Илиев – кмет на район „Слатина“: „За съжаление ставаме като общество все по-безотговорни. Според мен – ужасяваща диагноза за цялото общество... Камери в района в момента няма. Искаме особено по главните улици да има такива, за да може да се засича скорост.“

За шофиране в нетрезво състояние мъжът може да получи от 1 до 5 години затвор, а за заплаха за живота – от 1 до 6 години.