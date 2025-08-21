БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
BG
 
6
BG
Начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
35-годишната Христина, пострадала от АТВ в Слънчев бряг:...
Чете се за: 01:15 мин.
Пожар гори над Сливница, активираха BG-ALERT
Чете се за: 00:17 мин.
Преместиха Георги Семерджиев в затвора в Бобов дол
Чете се за: 01:17 мин.
Тежка гръдна травма е причина за смъртта на детето в...
Чете се за: 01:42 мин.
Виктор Илиев, врязал се с кола в автобус, вече е в ареста
Чете се за: 01:12 мин.
Не са открити нарушения при случая с родилката, оплакала...
Чете се за: 01:57 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Мъжът, врязал се в детска площадка, се опитал да подпали жена на улицата

Алекс Христов от Алекс Христов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
Запази

Той е отправил закани за живота ѝ, залял я с течност и се опитал да я запали

Снимка: БГНЕС
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Пиян шофьор се вряза с бус в детска площадка в столичния квартал „Христо Смирненски“. Оказва се, че преди инцидента мъжът е имал свада с жена. Той е отправил закани за живота ѝ, залял я с течност и се опитал да я запали.

Живущи в района подават сигнал за кавга между мъж и жена. Оказва се – не за първи път. След пристигане на полицейски екип мъжът прави опит да избяга с бус, в резултат на което се удря в три паркирани автомобила, губи управление и се врязва в детска площадка.

Комисар Иво Захариев – началникът на 1-во РУ-СДВР: „Съдържанието на алкохол в кръвта му е 2,7 промила. Съставени са му акт за управление след употреба на алкохол, причиняване на ПТП, неподчинение, дерегистрация на въпросния автомобил, отнемане на свидетелството. МПС е иззето и е на служебен паркинг.“

Преди намесата на полицията мъжът е отправял заплахи към жена, която е негова позната. Направил е и опит да я подпали.

Комисар Иво Захариев – началникът на 1-во РУ-СДВР: „Отправял е закани за живота и здравето ѝ, като е успял да я залее с течност, която към настоящия момент установяваме каква е. Заляна е с течност и е направен опит да я запали.“

След излизането на кръвната проба на мъжа му е повдигнато обвинение за управление на автомобил с 2,38 промила алкохол и за закана за убийство.

Николай Николаев – говорител на Софийска районна прокуратура: „Обвиняемият е задържан за срок до 72 часа с оглед внасяне на искане до Софийския районен съд за постоянното му задържане. Става въпрос за осъждан гражданин, многократно осъждан няколко пъти за управление на МПС след употреба на алкохол.“

Диана живее в района, в който стана инцидентът. Казва, че мястото е спокойно.

Диана Шумарова:„Почти всеки ден, когато сме с детето, идваме. Даже се учудвам, че е имало такъв инцидент.“

За случката разказа и кметът на район „Слатина“ – Георги Илиев, който обясни, че ще предприеме мерки.

Георги Илиев – кмет на район „Слатина“: „За съжаление ставаме като общество все по-безотговорни. Според мен – ужасяваща диагноза за цялото общество... Камери в района в момента няма. Искаме особено по главните улици да има такива, за да може да се засича скорост.“

За шофиране в нетрезво състояние мъжът може да получи от 1 до 5 години затвор, а за заплаха за живота – от 1 до 6 години.

#София #площадка #пиян шофьор

Последвайте ни

ТОП 24

35-годишната Христина, пострадала от АТВ в Слънчев бряг: Сърцето ѝ се поддържа изкуствено с медикаменти
1
35-годишната Христина, пострадала от АТВ в Слънчев бряг: Сърцето ѝ...
БНТ ще излъчи световното първенство по художествена гимнастика в Рио де Жанейро
2
БНТ ще излъчи световното първенство по художествена гимнастика в...
Пожар гори над Сливница, активираха BG-ALERT
3
Пожар гори над Сливница, активираха BG-ALERT
Левски се сгромоляса за 6 минути срещу АЗ Алкмаар
4
Левски се сгромоляса за 6 минути срещу АЗ Алкмаар
Тежка гръдна травма е причина за смъртта на детето в Несебър - гледат мярката на тримата задържани
5
Тежка гръдна травма е причина за смъртта на детето в Несебър -...
Нова следа за трагичния полет в Несебър: Морякът изхвърлил катарамата, за да прикрие следи
6
Нова следа за трагичния полет в Несебър: Морякът изхвърлил...

Най-четени

Водачът на лекия автомобил от тежката катастрофа в София имал 6 фиша за 2 седмици
1
Водачът на лекия автомобил от тежката катастрофа в София имал 6...
Прокуратурата за шофьора-убиец: Дишал райски газ, карал с между 170 и 200 км/ч в центъра на София
2
Прокуратурата за шофьора-убиец: Дишал райски газ, карал с между 170...
Ексклузивно: Вижте кадри от зверската катастрофа между кола и автобус на градския транспорт в София (ВИДЕО)
3
Ексклузивно: Вижте кадри от зверската катастрофа между кола и...
Трима души са с опасност за живота след тежката катастрофа между автомобил и автобус на градския транспорт в София
4
Трима души са с опасност за живота след тежката катастрофа между...
Софийският районен съд остави за постоянно в ареста мъж, който подаде фалшив сигнал за взривоопасно устройство в самолет
5
Софийският районен съд остави за постоянно в ареста мъж, който...
21-годишният водач, предизвикал тежката катастрофа в София, е задържан и е под охрана в болницата
6
21-годишният водач, предизвикал тежката катастрофа в София, е...

Още от: Регионални

Полицията във Варна издирва 16-годишно момче
Полицията във Варна издирва 16-годишно момче
Пожар гори в района на Голямо село, община Бобов дол Пожар гори в района на Голямо село, община Бобов дол
Чете се за: 00:40 мин.
Всички умъртвени заради шарка животни в Пловдивско ще бъдат изгорени до петък Всички умъртвени заради шарка животни в Пловдивско ще бъдат изгорени до петък
Чете се за: 02:15 мин.
След репортаж на БНТ: Община Свищов наложи санкции на строителната и надзорната фирми за блок без тераси След репортаж на БНТ: Община Свищов наложи санкции на строителната и надзорната фирми за блок без тераси
Чете се за: 02:52 мин.
Полицейска гонка с каруци заради дерайлиралия влак край Пясъчево Полицейска гонка с каруци заради дерайлиралия влак край Пясъчево
Чете се за: 02:40 мин.
Отново пострадало дете на атракцион: Майка разказва за инцидент в Китен Отново пострадало дете на атракцион: Майка разказва за инцидент в Китен
Чете се за: 03:35 мин.

Водещи новини

Ексклузивно: Още миналата година въжетата на атракциона в Несебър са били прокъсани?
Ексклузивно: Още миналата година въжетата на атракциона в Несебър...
Чете се за: 03:30 мин.
У нас
Нова следа за трагичния полет в Несебър: Морякът изхвърлил катарамата, за да прикрие следи Нова следа за трагичния полет в Несебър: Морякът изхвърлил катарамата, за да прикрие следи
Чете се за: 03:57 мин.
У нас
35-годишната Христина, пострадала от АТВ в Слънчев бряг: Сърцето ѝ се поддържа изкуствено с медикаменти 35-годишната Христина, пострадала от АТВ в Слънчев бряг: Сърцето ѝ се поддържа изкуствено с медикаменти
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
Нетаняху нареди започването на незабавни преговори за освобождаване на всички заложници Нетаняху нареди започването на незабавни преговори за освобождаване на всички заложници
Чете се за: 01:10 мин.
По света
Швейцария, Австрия или Турция - възможни места за мирни преговори...
Чете се за: 04:37 мин.
По света
Мъжът, врязал се в детска площадка, се опитал да подпали жена на...
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
Отново пострадало дете на атракцион: Майка разказва за инцидент в...
Чете се за: 03:35 мин.
У нас
Пожар гори в района на Голямо село, община Бобов дол
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ