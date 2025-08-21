БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
След репортаж на БНТ: Община Свищов наложи санкции на строителната и надзорната фирми за блок без тераси

от БНТ , Репортер: Виолета Никифорова
Чете се за: 02:52 мин.
У нас
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Слушай новината

Реакция след репортаж на "По света и у нас" за блок "Патриарх Евтимий" в Свищов. Вече повече от месец той е с балкони без парапети заради спряна процедура по саниране. Община Свищов днес наложи санкции и на изпълнителя, и на фирмата за строителен надзор. Междувременно 126-те семейства продължават да живеят в постоянен страх заради опасните тераси на апартаментите им.

След инцидента със загиналия мъж, Община Свищов спря работата по обекта до неговото обезопасяване. В последните дни фирмата-изпълнител вече е поставила мрежи на едната фасада на блока. От другата страна все още има тераси без парапети. Работници и днес поставяха дървени дъски по опасните балкони.

Генчо Генчев – кмет на Община Свищов: „Ние издадохме заповед за спиране на строежа до неговото обезопасяване. На фирмата-изпълнител е наложена най-голямата, максимална – 50 000 лева, а на надзорната – 10 000 лева.“

Потърсихме позицията и на двете фирми – изпълнител и надзор, но без резултат. Усилията ни удариха на камък.

Блок без тераси в Свищов заради прекъснато саниране - МРРБ прехвърли топката към общината

Хората в блока все още не могат да забравят инцидента, при който загина 80-годишен мъж, и да търсят причините за случилото се.

Петко Маринов: „Аз даже бях долу, когато падна комшията, видях го. И падна на метър и половина – два от мен. Аз бях седнал на пейката, и падна пред мен.“

Катя Босилкова, съпруга на починалия мъж: „Значи, това нещо, което се случи, за мен лично е престъпление. Да изрежеш на хората всички тераси – предни и задни – да оставиш плочите обезопасени.“

Независимо, че на част от терасите вече са монтирани импровизирани парапети, хората в блока продължават да се тревожат.

Емилия Искърова: „Ами, не излизаме на терасата, не си отваряме прозорците, плюс това имаме горе куче, също стои затворено. Вечер, като отваряме терасата, слагаме един диван, за да не прескача кучето.“

Хората се чудят и дали така ще посрещнат зимата, след като стана ясно, че крайният срок за завършване на санирането е март догодина.

#саниран блок #свищов

