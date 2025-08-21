БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
Отговорът на Израел на мирното предложение: Нетаняху нареди преговори за освобождаване на заложници

Емилия Запартова от Емилия Запартова
Всичко от автора
По света
Новината е на фона на военна операция на Израел за превземането на град Газа.

Тази вечер израелският премиер Бенямин Нетаняху нареди да се започнат преговори за освобождаване на всички заложници и слагане на край на войната, при условия приемливи за Израел.

Така Тел Авив отговори на новото мирно предложение на посредниците за конфликта в Близкия изток. Новината е на фона на военна операция на Израел за превземането на град Газа.

Одобрих плановете на армията, които бяха представени на мен и на военния министър за установяване на контрол върху град Газа и разгром на Хамас, обяви израелският министър-председател.

Бенамин Нетаняху, министър-председател на Израел: „ В същото време дадох разпореждане за незабавно започване на преговори за освобождаването на всички заложници и за край на войната при приемливи за Израел условия“.

„Тези две неща – победата над Хамас и освобождаването на всички наши заложници – вървят ръка за ръка“, каза още министър-председателят.

Израел започна операцията срещу град Газа, преди да даде официален отговор на посредниците за предложението за 60-дневно примирие и освобождаване на 10 живи заложници и телата на 18 загинали в замяна на 200 палестински затворници. Хамас прие предложението в понеделник.

Израелските сили вече действат в два от кварталите на град Газа. Бенямин Нетаняху определи града като последния бастион на Хамас. Палестинската радикална групировка обвини Израел, че продължава бруталната си война срещу невинни цивилни граждани.

Жители на Газа започнаха масово да се изтеглят от града.

"Бягам от глада, обсадата, войната, ракетите и дроновете, с които ни бомбардират цяла нощ".

Пет дивизии ще се включат в израелската офанзива "Колесниците на Гидеон II“. От началото на септември започва мобилизирането на 60 хиляди резервисти.

Остри международни критики последваха действията на Израел в Газа. Редица страни и организации призоваха Тел Авив да прекрати бойните си действия и осъдиха решението за нови еврейски селища на Западния бряг. Бивши ръководители на израелската армия и разузнаването също изразиха несъгласие с разширяването на операцията в Газа.

#израелско посолство #напрежение между Израел и Хизбула # Бенямин Нетаняху #Хамас #военна операция

