Проверяват 55 милиона души с американски визи

Диана Симеонова
По света
Следят за нарушения, които биха могли да доведат до депортиране

Администрацията на американския президент Доналд Тръмп заяви, че проверява повече от 55 милиона души с валидни американски визи, за нарушения, които биха могли да доведат до депортиране.

Държавният департамент заяви, че всички притежатели на американски визи, включително и туристите с многократни визи, подлежат на "непрекъсната проверка". Следи се за всичко, което би могло да е основание визата да бъде анулирана и притежателят й да бъде депортиран.

Мярката е част от засилените мерки срещу чужденците в Съединените щати, въведени от Тръмп.

По другия си вътрешнополитически приоритет, американският президент посети команден център във Вашингтон и благодари на правоприлагащите органи за борбата им с престъпността.

Миналата седмица Тръмп изпрати 800 войници от Националната гвардия и федерални агенти и пое временно полицейското управление на столицата.

