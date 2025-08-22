Проверяват 55 милиона души с американски визи

Администрацията на американския президент Доналд Тръмп заяви, че проверява повече от 55 милиона души с валидни американски визи, за нарушения, които биха могли да доведат до депортиране.



Държавният департамент заяви, че всички притежатели на американски визи, включително и туристите с многократни визи, подлежат на "непрекъсната проверка". Следи се за всичко, което би могло да е основание визата да бъде анулирана и притежателят й да бъде депортиран.

Мярката е част от засилените мерки срещу чужденците в Съединените щати, въведени от Тръмп.

По другия си вътрешнополитически приоритет, американският президент посети команден център във Вашингтон и благодари на правоприлагащите органи за борбата им с престъпността.

Миналата седмица Тръмп изпрати 800 войници от Националната гвардия и федерални агенти и пое временно полицейското управление на столицата.