Пияният шофьор, забил се в детска площадка, е стар познайник на полицията - осъждан е

Мъж в нетрезво състояние се вряза в детска площадка в столичния квартал "Христо Смирненски". Той се опитал да избяга от полицията. Отнесени са пейка, маса и пързалка. По чудо няма пострадали.

Оказа се, че мъжът е бил с 2,7 промила алкохол в кръвта и е известен на органите на реда за подобни прояви.

"Скандалът се е случил на стотина метра от детската площадка. Гражданите са реагирали и са подали сигнал към полицията и тя идва. Човекът се качва в буса и идва насам. Минава през този паркинг. Тук слава Богу е имало паркиран автомобил, в който той се удря. И вместо да мине през гражданина, който е седял на пейката се удря в катерушката и я събаря", това разказа в "Денят започва" кметът на район "Слатина" Георги Илиев.

Минути преди това на детската площадка е имало семейства с деца, допълни той. Огромен късмет е за всички, че няма пострадали, каза кметът на "Слатина". За въпросния мъж има множествено сигнали, свързани с взаимоотношенията със съпругата му. Осъждан е, уточни той. Кметът призова за повече контрол.

"Истината е, че трябва да работим заедно и с МВР и с общинска полиция".

Активни граждани от столичния квартал пък призоваха за обществено видеонаблюдение.

Вижте повече в прякото включване на Теодора Георгиева