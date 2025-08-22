БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Адвокатът на капитана от фаталния атракцион в Несебър: Не...
Чете се за: 03:12 мин.
Майката на 35-годишната Христина, пострадала от АТВ:...
Чете се за: 03:42 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Пияният шофьор, забил се в детска площадка, е стар познайник на полицията - осъждан е

Теодора Георгиева от Теодора Георгиева
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:47 мин.
У нас
Запази

По чудо няма пострадали

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Мъж в нетрезво състояние се вряза в детска площадка в столичния квартал "Христо Смирненски". Той се опитал да избяга от полицията. Отнесени са пейка, маса и пързалка. По чудо няма пострадали.

Оказа се, че мъжът е бил с 2,7 промила алкохол в кръвта и е известен на органите на реда за подобни прояви.

"Скандалът се е случил на стотина метра от детската площадка. Гражданите са реагирали и са подали сигнал към полицията и тя идва. Човекът се качва в буса и идва насам. Минава през този паркинг. Тук слава Богу е имало паркиран автомобил, в който той се удря. И вместо да мине през гражданина, който е седял на пейката се удря в катерушката и я събаря", това разказа в "Денят започва" кметът на район "Слатина" Георги Илиев.

Минути преди това на детската площадка е имало семейства с деца, допълни той. Огромен късмет е за всички, че няма пострадали, каза кметът на "Слатина". За въпросния мъж има множествено сигнали, свързани с взаимоотношенията със съпругата му. Осъждан е, уточни той. Кметът призова за повече контрол.

"Истината е, че трябва да работим заедно и с МВР и с общинска полиция".

Активни граждани от столичния квартал пък призоваха за обществено видеонаблюдение.

Вижте повече в прякото включване на Теодора Георгиева

#инцидент на детска площадка #пиян мъж

Последвайте ни

ТОП 24

35-годишната Христина, пострадала от АТВ в Слънчев бряг: Сърцето ѝ се поддържа изкуствено с медикаменти
1
35-годишната Христина, пострадала от АТВ в Слънчев бряг: Сърцето ѝ...
БНТ ще излъчи световното първенство по художествена гимнастика в Рио де Жанейро
2
БНТ ще излъчи световното първенство по художествена гимнастика в...
Нова следа за трагичния полет в Несебър: Морякът изхвърлил катарамите, за да прикрие следи
3
Нова следа за трагичния полет в Несебър: Морякът изхвърлил...
Левски се сгромоляса за 6 минути срещу АЗ Алкмаар
4
Левски се сгромоляса за 6 минути срещу АЗ Алкмаар
Пожар гори над Сливница, активираха BG-ALERT
5
Пожар гори над Сливница, активираха BG-ALERT
Майката на 35-годишната Христина, пострадала от АТВ: "Как да кажем, че майка му никога няма да се върне"
6
Майката на 35-годишната Христина, пострадала от АТВ: "Как да...

Най-четени

35-годишната Христина, пострадала от АТВ в Слънчев бряг: Сърцето ѝ се поддържа изкуствено с медикаменти
1
35-годишната Христина, пострадала от АТВ в Слънчев бряг: Сърцето ѝ...
Прокуратурата за шофьора-убиец: Дишал райски газ, карал с между 170 и 200 км/ч в центъра на София
2
Прокуратурата за шофьора-убиец: Дишал райски газ, карал с между 170...
Ексклузивно: Вижте кадри от зверската катастрофа между кола и автобус на градския транспорт в София (ВИДЕО)
3
Ексклузивно: Вижте кадри от зверската катастрофа между кола и...
Нарушения без книжка: Шофьорът, врязал се в автобус, е с фиш за скорост преди да има свидетелство за управление на МПС
4
Нарушения без книжка: Шофьорът, врязал се в автобус, е с фиш за...
Софийският районен съд остави за постоянно в ареста мъж, който подаде фалшив сигнал за взривоопасно устройство в самолет
5
Софийският районен съд остави за постоянно в ареста мъж, който...
21-годишният водач, предизвикал тежката катастрофа в София, е задържан и е под охрана в болницата
6
21-годишният водач, предизвикал тежката катастрофа в София, е...

Още от: Криминално

Онлайн измами: Какви са уловките на киберпрестъпниците?
Онлайн измами: Какви са уловките на киберпрестъпниците?
Арестуваха ало измамници, измъкнали от две възрастни жени близо 75 000 лева Арестуваха ало измамници, измъкнали от две възрастни жени близо 75 000 лева
Чете се за: 02:35 мин.
Задържаха мъж за проявена жестокост към куче Задържаха мъж за проявена жестокост към куче
Чете се за: 00:40 мин.
Задържаха пиян шофьор - ударил три коли и се забил в детска площадка Задържаха пиян шофьор - ударил три коли и се забил в детска площадка
Чете се за: 01:17 мин.
Мъж беше наръган на "Цариградско шосе" в София Мъж беше наръган на "Цариградско шосе" в София
Чете се за: 00:20 мин.
Изобретателно зад решетките: Искаш телефон в затвора - вкарват ти го в пъпеш или готварска печка Изобретателно зад решетките: Искаш телефон в затвора - вкарват ти го в пъпеш или готварска печка
Чете се за: 01:07 мин.

Водещи новини

Майката на 35-годишната Христина, пострадала от АТВ: "Как да кажем, че майка му никога няма да се върне"
Майката на 35-годишната Христина, пострадала от АТВ: "Как да...
Чете се за: 03:42 мин.
У нас
"Ангели на пътя": Случаят с АТВ-то е поредният, който ще се замете под килимчето, домашният арест е гавра "Ангели на пътя": Случаят с АТВ-то е поредният, който ще се замете под килимчето, домашният арест е гавра
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
Адвокатът на капитана от фаталния атракцион в Несебър: Не е имало парасейлинг инструктор Адвокатът на капитана от фаталния атракцион в Несебър: Не е имало парасейлинг инструктор
Чете се за: 03:12 мин.
У нас
Необичаен клиент - на мечока Фузи му се прииска сладолед, влезе да си "поръча" в калифорнийски магазин Необичаен клиент - на мечока Фузи му се прииска сладолед, влезе да си "поръча" в калифорнийски магазин
Чете се за: 00:37 мин.
По света
"Език мой, враг мой" - над 6000 ученици се явяват на...
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Съдбата на Газа - ще има ли примирие?
Чете се за: 01:10 мин.
По света
Инспекцията по труда започва проверки по Южното Черноморие
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Проверяват 55 милиона души с американски визи
Чете се за: 01:02 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ